Real Madrid ve Vinicius Junior arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi

İspanyol kulübü Real Madrid, yıldız forveti Vinicius Junior ile sözleşme yenileme konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya. Brezilyalı yıldızın finansal talepleri ile kulübün maaş dengesini koruma arzusu arasındaki çatışma, yeni sezon öncesi ana gündem maddesi haline geldi. Bu görüşmelerin sonucunun takım içindeki atmosferi ve diğer yıldız oyuncuların moralini doğrudan etkilemesi bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

OKDIARIO gazetesinin paylaştığı bilgilere göre, Vinicius Junior kulüpten yıllık net 20 milyon avro maaş talep ediyor. Bu rakam onu takımın en çok kazanan oyuncuları arasına sokacak. Ancak kulüp yönetimi, bu denli büyük bir artışın takım içindeki finansal hiyerarşiyi bozmasından endişe ediyor. Florentino Perez liderliğindeki yönetim, en üst düzey yıldız olsa bile hiçbir oyuncunun kulübün belirlediği ekonomik sınırların dışına çıkmaması gerektiğine inanıyor.

Yıldızlar arasındaki denge

Real Madrid kadrosuna yeni katılan Kylian Mbappe ve geçen sezon performansıyla göz dolduran Jude Bellingham gibi yıldızlar halihazırda yüksek maaş alıyor. Kulüp yönetimi, Vinicius Junior için bir istisna yapmanın diğer futbolcular arasında hoşnutsuzluk ve kıskançlık yaratmasından çekiniyor. Valdebebas'taki tesislerden gelen haberlere göre, kulüp için "proje her bireyden üstündür" ilkesi değişmeden kalacak.

Şimdilik Brezilyalı oyuncu için diğer kulüplerden resmi bir teklif gelmiş değil. Bu durum Real Madrid'e müzakerelerde bir nebze avantaj sağlasa da, sözleşmenin sona erme tarihinin yaklaşması baskıyı artırıyor. Goal.com'un haberine göre, "Eflatun-Beyazlılar" bu konuyu transfer dönemi kapanmadan çözmeyi ve sezona dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan başlamayı hedefliyor.

Geçen sezon Real Madrid formasıyla 53 maça çıkan Vinicius Junior, 22 gol ve 14 asistle oynadı. Kulüp yönetimi sahadaki verimliliğini takdir etse de, oyuncudan daha fazla istikrar ve liderlik vasıfları sergilemesini bekliyor. Özellikle kritik maçlarda duygularına yenilmeden, tüm odağını sadece futbola vermesi talep ediliyor.

Disiplin ve yeni talepler

Görüşmeler devam ederken, takım çevresindeki disiplin konuları da dikkat çekiyor. Kulüp, Vinicius Junior'ın tatil sonrası fiziksel ve zihinsel olarak tamamen toparlanmış bir şekilde dönmesini umuyor. Takım çıkarlarının kişisel hırsların üzerinde tutulması gerektiğine dair iç kurallar daha da sıkılaştırıldı.

Sonuç olarak, her iki tarafın da bir anlaşmaya varmaya mecbur olduğu söylenebilir. Vinicius Junior için Real Madrid dünyanın en prestijli kulübü olmaya devam ederken, kulüp için de Brezilyalı forvet gelecekteki zaferlerin önemli bir parçasıdır. Ancak finansal şartlarda uzlaşmaya varmak kolay görünmüyor.