Bir saniyelik hata: eğitim sırasında makineli tüfek eğitmene döndü ve ateş açtı (video)

Rus mobil hava savunma sistemi ekibinin eğitim tatbikatını gösteren bir video sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Videoda makineli tüfek operatörünün silahın kontrolünü kaybettiği görülüyor.

Edinilen bilgilere göre, atıcı "YakB-12,7" makineli tüfeğiyle ateş açtığı sırada oluşan güçlü geri tepmeyi kontrol edemedi. Bu nedenle silah aniden yana dönerek eğitmene doğru yöneldi.

Durum oldukça tehlikeliydi. Silahın yönü biraz daha değişseydi, eğitim bir trajediyle sonuçlanabilirdi. Eğitmenin zamanında durumu fark edip uzaklaştığı belirtiliyor.

İlk tahminlere göre olaya sadece insan faktörü değil, ekipman tasarımı da etki etmiş olabilir. Makineli tüfeğin güçlü geri tepmesi ve montaj şekli güvenliği doğrudan etkiliyor.

Resmi kaynaklar henüz olayla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Video ise askeri eğitimlerde güvenlik kurallarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.