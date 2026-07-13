Ibrahima Konate, Lamine Yamal'ın sözlerine yanıt verdi: «Kimseden korkmuyoruz»

Dünya Kupası yarı finali kapsamında İspanya ve Fransa milli takımları arasındaki karşılaşma öncesinde ortam giderek ısınıyor. Fransız savunma oyuncusu Ibrahima Konate, rakip takımın yıldızı Lamine Yamal'ın «Fransa bizden korkmalı» şeklindeki açıklamasına sert tepki gösterdi. Bu rekabet, sadece finale çıkma mücadelesi değil, aynı zamanda iki dev takım arasındaki prensip meselesi açısından da büyük önem taşıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Yakın zamanda Liverpool'dan Real Madrid'e transfer olan deneyimli savunmacı, Boston'daki basın toplantısında takımının psikolojik durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Konate'ye göre «Horozlar», dışarıdaki gürültülere kulak asmadan sadece kendi oyunlarına odaklanmayı tercih ediyor. Ibrahima Konate, takımda hiçbir korku olmadığını ve rakibin psikolojik oyunlarına gelmeyeceklerini vurguladı.

«Tuzağa düşmeyeceğiz»

«Fransa İspanya'dan korkuyor mu? Hayır. Dürüst olmak gerekirse, maç öncesi söylenenlere zerre kadar dikkat etmiyoruz. Kimseden korkmamıza gerek yok. En önemlisi, turnuvaya başladığımız alçakgönüllülüğü korumak ve bu tür tuzaklara düşmemektir» dedi Ibrahima Konate. O, Lamine Yamal'ın düşüncelerini sadece kişisel bir görüş olarak değerlendiriyor.

Savunmacı, İspanya milli takımının gücünü takdir ederken, ana tehlikenin sadece bir futbolcudan gelmeyeceğini belirtti. Ona göre İspanya sadece Lamine Yamal'dan ibaret değil, bütünlüklü ve güçlü bir mekanizmadır. Bu nedenle Didier Deschamps'ın öğrencileri sadece tek bir kanat oyuncusuna karşı değil, tüm takıma karşı bir strateji üzerinde çalışıyor.

Geçmişteki mağlubiyetler ve yeni fırsatlar

İspanya son yıllarda Fransa'ya karşı üstünlük kurmuş durumda. Özellikle Euro 2024 yarı finalinde de «La Roja» galip gelmişti. Ibrahima Konate o mağlubiyetin nedenlerini analiz ederken, o dönemde savunma hattında uyum eksikliği olduğunu kabul etti. Ona göre, o kadronun ilk kez birlikte oynaması sonucu olumsuz etkiledi.

Dünya Kupası yarı finali, Teksas'ın Arlington şehrinde oynanacak. Bu mücadele birçok uzman tarafından «erken final» olarak nitelendiriliyor. Ibrahima Konate ve takım arkadaşları için bu maç, Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısızlığın rövanşını alma fırsatıdır. Goal.com'un haberine göre, Fransa milli takımında ciddi bir eksik bulunmuyor ve takım tam kadro hazır durumda.

Son olarak Ibrahima Konate, oyunun sahada çözüleceğini ve tüm sorulara orada cevap verileceğini ekledi. Ona göre Fransızlar kendi güçlerine inanıyor ve dünya şampiyonluğunu geri kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar.