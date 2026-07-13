Michael Olise, Real Madrid ilgisi üzerine Bayern Münih yönetimiyle görüşme talep etti

·50·Spor
Michael Olise, Real Madrid ilgisi üzerine Bayern Münih yönetimiyle görüşme talep etti

Bayern Münih ve Fransa milli takımının yıldızı Michael Olise, geleceğine netlik kazandırmak amacıyla kulüp yönetimiyle acil bir görüşme yapmayı talep ediyor. 2026 Dünya Kupası'ndaki parlak performansının ardından futbolcunun piyasa değeri hızla yükseldi ve bu durum Avrupa devlerinin, özellikle de Real Madrid'in dikkatini bir kez daha üzerine çekti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Olise, 2024 yılında Crystal Palace'tan 55 milyon Euro karşılığında Münih'e transfer olmuştu. Şu anda Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselen hücum oyuncusu, turnuva boyunca yaptığı altı asistle takımının en önemli figürlerinden biri haline geldi. El Debate gazetesinin haberine göre futbolcu, turnuva sona erer ermez Bayern Başkanı Herbert Hainer ile yüz yüze görüşmek istiyor.

Real Madrid yıldızları "menajer" rolünde

İlginç olan nokta, Fransa milli takımı kampında Michael Olise için adeta bir "ikna kampanyası" başlatılmış olması. Real Madrid oyuncuları Kylian Mbappe ve Aurelien Tchouameni'nin yanı sıra Ibrahima Konate de takım arkadaşlarını Madrid'e transfer olmaya ikna etmeye çalışıyor. Özellikle Mbappe ve Olise arasındaki saha içi uyum, ikilinin kulüp düzeyinde de birlikte oynama ihtimalini güçlendiriyor.

Goal.com verilerine göre, bu iç baskı ve dostane tavsiyeler Olise'nin kararını etkilemeye başladı. Futbolcunun İspanya La Liga ve Santiago Bernabeu projesine ilgi duyduğu belirtiliyor. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Real Madrid'in çok büyük finansal engelleri aşması gerekecek.

Fiyat ve maaş konusu

Şu anda Michael Olise'nin piyasa değeri yaklaşık 200 milyon Euro olarak tahmin ediliyor. Bayern ile mevcut sözleşmesi üç yıl daha devam ediyor. Alman kulübü, yıldızlarını kolayca elden çıkaran takımlardan biri değil. Aksine, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek kadroyu tam olarak Olise gibi oyuncuların etrafında kurmayı planlıyorlar.

Bununla birlikte, futbolcunun mevcut 8 milyon Euro'luk net maaşının, dünya çapındaki yeni statüsüne artık uygun olmadığı konuşuluyor. Bayern yönetimi, durumu yumuşatmak ve diğer talipleri uzaklaştırmak için futbolcuya yıllık 14 milyon Euro maaş içeren yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Sonuç olarak Michael Olise'nin geleceği sadece kendi isteğine değil, aynı zamanda Bayern'in finansal teklifine ve Real Madrid'in kararlılığına bağlı görünüyor. Münih ekibi liderini elinde tutmak istiyorsa, sadece maaşını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda onun sportif projenin merkezinde olduğunu kanıtlamak zorunda kalacak.

БаварияReal MadridМайкл ОлисеКилиан МбаппеTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ibrahima Konate, Lamine Yamal'ın sözlerine yanıt verdi: «Kimseden korkmuyoruz»Ibrahima Konate, Lamine Yamal'ın sözlerine yanıt verdi: «Kimseden korkmuyoruz»Bugün, 02:54Real Madrid ve Vinicius Junior arasındaki görüşmeler çıkmaza girdiReal Madrid ve Vinicius Junior arasındaki görüşmeler çıkmaza girdiBugün, 02:36Jude Bellingham Dünya Kupası'nda Maradona'nın rekorunu egale etti: Morgan Rogers eleştirilere yanıt verdiJude Bellingham Dünya Kupası'nda Maradona'nın rekorunu egale etti: Morgan Rogers eleştirilere yanıt verdiBugün, 02:17Ange Postecoglou Al-Nassr'ın başına geçti: Cristiano Ronaldo için yeni bir dönem başlıyorAnge Postecoglou Al-Nassr'ın başına geçti: Cristiano Ronaldo için yeni bir dönem başlıyorBugün, 01:38Erling Haaland İngiltere karşısında neden beklenen performansı sergileyemedi?Erling Haaland İngiltere karşısında neden beklenen performansı sergileyemedi?Bugün, 01:18Meksika futbolunda yeni dönem: Rafael Márquez'in önündeki 5 temel görevMeksika futbolunda yeni dönem: Rafael Márquez'in önündeki 5 temel görevBugün, 01:15
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı