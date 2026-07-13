Michael Olise, Real Madrid ilgisi üzerine Bayern Münih yönetimiyle görüşme talep etti

Bayern Münih ve Fransa milli takımının yıldızı Michael Olise, geleceğine netlik kazandırmak amacıyla kulüp yönetimiyle acil bir görüşme yapmayı talep ediyor. 2026 Dünya Kupası'ndaki parlak performansının ardından futbolcunun piyasa değeri hızla yükseldi ve bu durum Avrupa devlerinin, özellikle de Real Madrid'in dikkatini bir kez daha üzerine çekti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Olise, 2024 yılında Crystal Palace'tan 55 milyon Euro karşılığında Münih'e transfer olmuştu. Şu anda Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselen hücum oyuncusu, turnuva boyunca yaptığı altı asistle takımının en önemli figürlerinden biri haline geldi. El Debate gazetesinin haberine göre futbolcu, turnuva sona erer ermez Bayern Başkanı Herbert Hainer ile yüz yüze görüşmek istiyor.

Real Madrid yıldızları "menajer" rolünde

İlginç olan nokta, Fransa milli takımı kampında Michael Olise için adeta bir "ikna kampanyası" başlatılmış olması. Real Madrid oyuncuları Kylian Mbappe ve Aurelien Tchouameni'nin yanı sıra Ibrahima Konate de takım arkadaşlarını Madrid'e transfer olmaya ikna etmeye çalışıyor. Özellikle Mbappe ve Olise arasındaki saha içi uyum, ikilinin kulüp düzeyinde de birlikte oynama ihtimalini güçlendiriyor.

Goal.com verilerine göre, bu iç baskı ve dostane tavsiyeler Olise'nin kararını etkilemeye başladı. Futbolcunun İspanya La Liga ve Santiago Bernabeu projesine ilgi duyduğu belirtiliyor. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Real Madrid'in çok büyük finansal engelleri aşması gerekecek.

Fiyat ve maaş konusu

Şu anda Michael Olise'nin piyasa değeri yaklaşık 200 milyon Euro olarak tahmin ediliyor. Bayern ile mevcut sözleşmesi üç yıl daha devam ediyor. Alman kulübü, yıldızlarını kolayca elden çıkaran takımlardan biri değil. Aksine, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek kadroyu tam olarak Olise gibi oyuncuların etrafında kurmayı planlıyorlar.

Bununla birlikte, futbolcunun mevcut 8 milyon Euro'luk net maaşının, dünya çapındaki yeni statüsüne artık uygun olmadığı konuşuluyor. Bayern yönetimi, durumu yumuşatmak ve diğer talipleri uzaklaştırmak için futbolcuya yıllık 14 milyon Euro maaş içeren yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Sonuç olarak Michael Olise'nin geleceği sadece kendi isteğine değil, aynı zamanda Bayern'in finansal teklifine ve Real Madrid'in kararlılığına bağlı görünüyor. Münih ekibi liderini elinde tutmak istiyorsa, sadece maaşını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda onun sportif projenin merkezinde olduğunu kanıtlamak zorunda kalacak.