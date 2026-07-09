Pakistan'daki üç katlı yataklı otobüs interneti hayrete düşürüyor

Pakistan'da şehirlerarası ulaşım için hizmet veren benzersiz bir otobüs kamuoyunun dikkatini çekiyor. Ülke yollarında hareket eden First Class Triple Decker Sleeper Limousine Plus dünyanın tek üç katlı ve yataklı koltuklarla donatılmış otobüsü olarak biliniyor.

Bu ulaşım aracının en büyük özelliği, kişisel VIP kompartımanlarıdır. Bunlar, otobüsün en alt kısmında, genellikle bagajın bulunduğu alanda inşa edilmiştir. Her kompartımana ayrı bir otomobil kapısı ile girilir. Dış kısmı ise limuzin tarzında özel bir hava fırçası (airbrush) ile süslenmiştir.

Lüks kompartımanda yolcular için çekyat, ses sistemine bağlı televizyon, aydınlatma sistemi, buzdolabı, masa ve sürücüyle iletişim kurmak için telefon bulunmaktadır. Buradaki koşullar birçok kişi tarafından Emirates havayolu şirketinin business class seyahatine benzetilmektedir.

Otobüsün ikinci ve üçüncü katlarında da konforlu ve lüks koltuklar yer almaktadır. Ancak buralarda yolcular ortak salonda seyahat eder ve bilet fiyatı VIP kompartımanlara göre oldukça uygundur.

Ayrıca otobüste mini bar ve mutfak da mevcuttur. Yemekler aracın arka kısmında hazırlanıp yolculara servis edilmektedir.

Bu benzersiz otobüs, Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan Ketta şehrine kadar sefer yapmaktadır. Yolculuk yaklaşık 10-12 saat sürmektedir. İlginç olan ise, bu "otobüslerin kralı" ile seyahat etmenin herkese açık olması ve bilet fiyatının 4500 Pakistan Rupisi, yani yaklaşık 195 bin Som olmasıdır.