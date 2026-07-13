AMD 11 yeni Ryzen işlemcisini tanıttı: Zen 5 mimarisi nerede?

·26·Teknoloji
AMD 11 yeni Ryzen işlemcisini tanıttı: Zen 5 mimarisi nerede?

Yarı iletken pazarının önde gelen oyuncularından biri olan AMD, ürün yelpazesini bir anda 11 yeni modelle genişletti. Ryzen 200 ve Ryzen 100 serilerine ait bu çipler resmi olarak yeni kabul edilse de, teknolojik açıdan kullanıcıların beklediği devrim niteliğindeki değişiklikleri sunmuyor. Bu durum, şirketin orta ve bütçe segmentindeki konumunu güçlendirme stratejisini gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, tanıtılan 11 işlemcinin tamamı şirketin en son Zen 5 mimarisine değil, nispeten önceki nesil sayılan Zen 4 tabanına dayanıyor. Bu durum teknoloji meraklıları arasında biraz şaşkınlık yarattı, çünkü yeni seri numaraları genellikle yeni bir teknolojik süreci ifade etmeliydi. Ancak AMD bu sefer mevcut mimariyi optimize etme yoluna gitmeyi tercih etti.

Teknik karmaşalar ve Ryzen 100 serisi

Yeni Ryzen 100 serisi etrafında bazı yanlış anlaşılmalar yaşanıyor. AMD'nin resmi sitesindeki teknik özelliklerde bu çiplerin Hawk Point ailesine ait olduğu ve 4 nanometrelik teknolojik süreçle üretildiği belirtiliyor. Aynı zamanda, başka bir bölümde temel olarak Zen 3+ mimarisi gösteriliyor. Uzmanlara göre burada teknik bir hata olma ihtimali yüksek ve çipler yine de Zen 4 mimarisiyle çalışıyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise Ryzen 3 205 modelinin kendine has yapısıdır. Bu işlemci altı çekirdeğe (iki tam Zen 4 ve dört enerji tasarruflu Zen 4C) sahip olmasına rağmen, sadece sekiz iş parçacığında çalıştığı belirtiliyor. Bu, AMD'nin küçük çekirdeklerde SMT (eşzamanlı çoklu iş parçacığı) işlevini kasten devre dışı bıraktığını veya teknik özelliklerdeki bir başka belirsizliği gösterebilir.

Pazardaki yeri ve önemi

Bu güncelleme Özbekistan bilgisayar pazarı için de önemli, çünkü Ryzen işlemcileri fiyat ve performans oranı bakımından bölgemizde oldukça popüler. Zen 4 mimarisinin yeni bir seri altında yeniden piyasaya sürülmesi, dizüstü bilgisayarların ve hazır bilgisayar sistemlerinin fiyatlarını dengelemeye yardımcı olacak. Bu, en son Zen 5 çiplerine ihtiyacı olmayan ancak modern bir güç isteyen kullanıcılar için tam aranan şey.

AMD tarafından atılan bu adım, Intel ile rekabette bütçe ve orta segment dizüstü bilgisayar pazarını kaybetmemeyi hedefliyor. Marka yeni isimler kullanıyor olsa da, kullanıcılara test edilmiş ve kararlı çalışan teknolojiler sunuluyor. Aşağıda yeni işlemci ailesinin temel özellikleri verilmiştir:

  • Ryzen 200 ve Ryzen 100 serileri için Zen 4 mimarisi;
  • Enerji verimliliğini artırmaya yönelik hibrit çekirdek yapısı;
  • 4 nanometre üretim teknolojisi (Hawk Point);
  • Bütçe segmentindeki cihazlar için optimize edilmiş performans.
Özetle, AMD yeni 11 işlemciyle devrim yapmamış olsa da pazardaki ürün çeşitliliğini önemli ölçüde artırdı. Artık kullanıcılar ihtiyaçlarına göre daha geniş bir seçim imkanına sahip olacaklar. Ancak en yüksek performansı bekleyenlerin Zen 5 mimarisine sahip amiral gemisi modellerini beklemeleri gerekecek.

AMDRyzenПроцессорТехнологияZen 4
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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