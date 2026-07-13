Jude Bellingham Dünya Kupası'nda Maradona'nın rekorunu egale etti: Morgan Rogers eleştirilere yanıt verdi

İngiltere milli takımının genç yıldızı Jude Bellingham, Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gerçek bir lidere dönüştü. Real Madridli orta saha oyuncusu, turnuva öncesinde kendisine yönelik tüm şüphe ve eleştirileri boşa çıkararak Thomas Tuchel yönetimindeki takımın ana itici gücü haline geldi. Çeyrek finalde Norveç'e karşı sergilediği performans sadece galibiyeti getirmekle kalmadı, aynı zamanda futbol tarihindeki en büyük başarılardan birini yeniledi. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Norveç'e karşı oynanan ve 2-1 sona eren maçta Bellingham duble yaptı. Bu sonuçla 40 yıllık bir rekoru egale etmeyi başardı. Jude, üst üste iki eleme maçında duble yapan tarihteki ikinci futbolcu oldu. Daha önce bu başarıyı efsanevi Diego Maradona 1986 Dünya Kupası'nda kaydetmişti. Şu anda 23 yaşındaki İngiliz futbolcu, turnuvada attığı 6 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Eleştiriler ve Morgan Rogers'ın tepkisi

Turnuva öncesinde bazı medya organları, Jude Bellingham'ın ilk 11'den kesilmesi ve yerine Aston Villa oyuncusu Morgan Rogers'ın oynatılması gerektiğini yazmıştı. Ancak Rogers'ın kendisi bu tartışmaları tamamen temelsiz ve mantıksız buluyor. Bellingham'ın saha içindeki ve dışındaki rolünün takım için paha biçilemez olduğunu vurguladı.

FOX Sports'a verdiği röportajda Rogers şunları söyledi: “Belki de turnuvanın en iyi oyuncusu o olacak? Bazılarının onun bu turnuvada oynamaması veya kadroda olmaması gerektiğini düşünmesi sadece gülünç. Dünya sahnesinde ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu tekrar tekrar kanıtlıyor. Jude sadece golleriyle değil, sahadaki çalışkanlığıyla da herkese örnek oluyor.”

Gerçekten de Norveç maçında Jude Bellingham sadece iki gol atmakla kalmadı, aynı zamanda 7 başarılı dripling yaptı ve rakip oyuncuları birçok kez faul yapmaya zorladı. Erling Haaland liderliğindeki Norveçliler, Bellingham'ın merkezdeki hakimiyetine karşı hiçbir çözüm bulamadı. Fiziksel durumu ve maç sonuna kadar tüm gücünü ortaya koyması takım arkadaşları tarafından takdir ediliyor.

Goal.com'un haberine göre, İngiltere milli takımı bu galibiyetin ardından yarı final biletini kaptı. Bellingham'ın fenomenal form durumu, “Üç Aslan”ın uzun zamandır beklenen şampiyonluğa doğru attığı önemli bir adım oldu. Turnuva boyunca sadece hücumları sonlandıran değil, savunmada da aktif rol alan bir “box-to-box” orta saha oyuncusu olarak öne çıkıyor.

Şu anda İngiliz futbol kamuoyu ve taraftarlar Bellingham'ın oyununa hayran kalmış durumda. Önceki eleştirilerin yerini alkışlar aldı. Morgan Rogers'ın belirttiği gibi, Jude her maçtan sonra sahayı tamamen yorgun bir şekilde terk ediyor çünkü takımın çıkarları için her şeyini veriyor. Bu fedakarlık meyvelerini veriyor ve İngiltere'yi dünya tacına yaklaştırıyor.