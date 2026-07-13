Suşi sonrası ciddi komplikasyon: Doktorlar ne konuda uyarıyor?

·4·Dünya
Suşi sonrası ciddi komplikasyon: Doktorlar ne konuda uyarıyor?

Suşi tehlikeli bir enfeksiyona neden olabilir, ancak bu her zaman karşılaşılan bir durum değildir. Risk temel olarak çiğ balık, yumurta veya yeterince işlenmemiş ürünlerle ilişkilidir.

Eğer ürün Salmonella gibi bakterilerle kontamine olmuşsa, gıda yoluyla vücuda girer. Bu tür bir enfeksiyon ishale, ateşe, karın ağrısına ve şiddetli dehidrasyona yol açabilir.

Çoğu insanda hastalık birkaç gün içinde geçer. Ancak çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı düşük kişilerde enfeksiyonun daha ağır seyretme olasılığı vardır. Bazı durumlarda hastanın hastaneye yatırılması gerekebilir.

Yayılan bilgilerde, hastanın ağır bir enfeksiyon sonrası yoğun bakımda tedavi edildiği ve ardından Bell felci geçirdiği belirtiliyor. Bu, yüz siniri felci olup yüzün bir tarafında hareket kaybı ile kendini gösterir.

Ancak Salmonella enfeksiyonu, Bell felcinin tipik bir nedeni değildir. Böyle bir bağlantı nadirdir ve her vaka ayrı ayrı tıbbi olarak değerlendirilmelidir.

Suşi tüketirken güvenilir bir yer seçilmeli, ürünün taze olduğuna ve hijyen kurallarına uyulduğuna dikkat edilmelidir.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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