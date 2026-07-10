Rusya'da 400 km/sa hız kapasiteli trenler için özel test sahası inşa ediliyor

·47·Teknoloji
Rusya'da 400 km/sa hız kapasiteli trenler için özel test sahası inşa ediliyor

Rusya Demiryolları (RJD), Moskova ile Sankt-Peterburg'u birbirine bağlayacak yeni yüksek hızlı demiryolu (VSM) projesi kapsamında özel bir test sahası inşa etmeye başladı. Bu proje, bölgedeki ulaşım lojistiğini kökten değiştirmesi beklenen yüksek teknolojili trenlerin güvenliğini ve dayanıklılığını test etmek için kullanılacak. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. haber

Leningrad bölgesindeki Sablino – Tosno güzergahında inşa edilen deneme hattının uzunluğu yaklaşık 1200 metredir. ixbt.com'a göre, bu sahada trenlerin 200 km/sa üzerindeki hızlarda hareket ederken altyapı unsurları üzerinde oluşturduğu etkiler detaylıca incelenecek. Uzmanlar, trenin sadece raylara değil, aynı zamanda zemin katmanına uyguladığı basıncı da analiz edecekler.

Yenilikçi teknolojiler ve balastsız yollar

Testlerin temel odak noktalarından biri, balastsız üst yapı konstrüksiyonunun test edilmesidir. Geleneksel demiryollarında kullanılan çakıl veya katmanlar yerine burada bütünleşik monolitik plakalar veya özel sistemler kullanılmaktadır. Bu yöntem, yüksek hızda hareket eden trenler için yolun sağlamlığını ve düzlüğünü sağlamada büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca, test sahasında yenilikçi ray bağlantı elemanları ve benzersiz makas sistemleri de test edilecek. 118 metre uzunluğundaki yeni nesil makas, sekiz elektrikli aktüatör ile kontrol ediliyor. Bu teknoloji, trenlerin düz istikamette 400 km/sa, yan tarafa ise 120 km/sa hızla geçiş yapmasına olanak tanıyor.

Dijital kontrol ve izleme sistemi

Altyapının durumunu gerçek zamanlı olarak izlemek için saha boyunca 1.500'den fazla sensör yerleştirilecek. Bu sensörler hem zemin altına hem de yapının üst kısımlarına yerleştirilerek her türlü titreşim ve değişimi kaydedecek. Sistemi yönetmek için Rusya Demiryolları bünyesinde benzeri olmayan özel bir donanım-yazılım kompleksi geliştirildi.

Yeni yüksek hızlı trenler hazır olana kadar tüm test süreçleri mevcut "Sapsan" trenleri kullanılarak gerçekleştirilecek. Trenlerin kendisine de özel sensörler takılarak hareket dinamikleri incelenecek. Bilgi olarak, Rusya'nın ilk yüksek hızlı treni 400 km/sa hıza ulaşacak şekilde tasarlanmış olup, şu anda gövde parçalarının montajı devam etmektedir.

Özbekistan şartlarında da yüksek hızlı demiryolları, özellikle "Afrosiyob" trenlerinin faaliyet gösterdiği göz önüne alındığında, komşu bölgelerdeki bu tür teknolojik yenilikler bölgesel mühendislik deneyimi açısından ilgi çekicidir. Rusya'daki bu proje başarıyla tamamlanırsa, gelecekte yolcu taşıma süresinin önemli ölçüde kısalması bekleniyor.

RJDDemiryoluTeknolojiVSMİnovasyon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Cash App kullanıcıları korumadığı için 45 milyon dolar para cezasına çarptırıldıCash App kullanıcıları korumadığı için 45 milyon dolar para cezasına çarptırıldıBugün, 02:28Anthropic, Claude kullanıcıları için yeni Reflect özelliğini tanıttıAnthropic, Claude kullanıcıları için yeni Reflect özelliğini tanıttıBugün, 02:24SpaceX hisseleri Nasdaq-100 endeksine girdikten sonra beklenmedik şekilde değer kaybettiSpaceX hisseleri Nasdaq-100 endeksine girdikten sonra beklenmedik şekilde değer kaybettiBugün, 02:20Meta, yeni nesil yapay zeka çiplerini Eylül ayından itibaren üretecekMeta, yeni nesil yapay zeka çiplerini Eylül ayından itibaren üretecekBugün, 01:59Meta, akıllı gözlükler üzerinden gizli çekim yapılmasına karşı yeni kısıtlamalar getirdiMeta, akıllı gözlükler üzerinden gizli çekim yapılmasına karşı yeni kısıtlamalar getirdiBugün, 01:58NVIDIA tahtından mı iniyor: Yapay zeka pazarında yeni bir lider ortaya çıktıNVIDIA tahtından mı iniyor: Yapay zeka pazarında yeni bir lider ortaya çıktıBugün, 01:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi