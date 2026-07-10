Rusya Demiryolları (RJD), Moskova ile Sankt-Peterburg'u birbirine bağlayacak yeni yüksek hızlı demiryolu (VSM) projesi kapsamında özel bir test sahası inşa etmeye başladı. Bu proje, bölgedeki ulaşım lojistiğini kökten değiştirmesi beklenen yüksek teknolojili trenlerin güvenliğini ve dayanıklılığını test etmek için kullanılacak. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. haber

Leningrad bölgesindeki Sablino – Tosno güzergahında inşa edilen deneme hattının uzunluğu yaklaşık 1200 metredir. ixbt.com'a göre, bu sahada trenlerin 200 km/sa üzerindeki hızlarda hareket ederken altyapı unsurları üzerinde oluşturduğu etkiler detaylıca incelenecek. Uzmanlar, trenin sadece raylara değil, aynı zamanda zemin katmanına uyguladığı basıncı da analiz edecekler.

Yenilikçi teknolojiler ve balastsız yollar

Testlerin temel odak noktalarından biri, balastsız üst yapı konstrüksiyonunun test edilmesidir. Geleneksel demiryollarında kullanılan çakıl veya katmanlar yerine burada bütünleşik monolitik plakalar veya özel sistemler kullanılmaktadır. Bu yöntem, yüksek hızda hareket eden trenler için yolun sağlamlığını ve düzlüğünü sağlamada büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca, test sahasında yenilikçi ray bağlantı elemanları ve benzersiz makas sistemleri de test edilecek. 118 metre uzunluğundaki yeni nesil makas, sekiz elektrikli aktüatör ile kontrol ediliyor. Bu teknoloji, trenlerin düz istikamette 400 km/sa, yan tarafa ise 120 km/sa hızla geçiş yapmasına olanak tanıyor.

Dijital kontrol ve izleme sistemi

Altyapının durumunu gerçek zamanlı olarak izlemek için saha boyunca 1.500'den fazla sensör yerleştirilecek. Bu sensörler hem zemin altına hem de yapının üst kısımlarına yerleştirilerek her türlü titreşim ve değişimi kaydedecek. Sistemi yönetmek için Rusya Demiryolları bünyesinde benzeri olmayan özel bir donanım-yazılım kompleksi geliştirildi.

Yeni yüksek hızlı trenler hazır olana kadar tüm test süreçleri mevcut "Sapsan" trenleri kullanılarak gerçekleştirilecek. Trenlerin kendisine de özel sensörler takılarak hareket dinamikleri incelenecek. Bilgi olarak, Rusya'nın ilk yüksek hızlı treni 400 km/sa hıza ulaşacak şekilde tasarlanmış olup, şu anda gövde parçalarının montajı devam etmektedir.

Özbekistan şartlarında da yüksek hızlı demiryolları, özellikle "Afrosiyob" trenlerinin faaliyet gösterdiği göz önüne alındığında, komşu bölgelerdeki bu tür teknolojik yenilikler bölgesel mühendislik deneyimi açısından ilgi çekicidir. Rusya'daki bu proje başarıyla tamamlanırsa, gelecekte yolcu taşıma süresinin önemli ölçüde kısalması bekleniyor.