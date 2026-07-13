ABD'nin 12 eyaleti Paramount ve Warner Bros. arasındaki 110 milyar dolarlık anlaşmaya karşı

ABD'nin 12 eyaletinin başsavcıları, Paramount Skydance ve Warner Bros. Discovery (WBD) şirketlerinin birleşmesini engellemek amacıyla dava açtı. Değeri 110 milyar dolar olarak tahmin edilen bu devasa anlaşmanın medya pazarında tekelleşmeye yol açabileceği ve tüketiciler için fiyat artışlarına neden olabileceği konusunda endişeler dile getiriliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta liderliğindeki koalisyon, bu anlaşmanın rekabeti düzenleyen Clayton Yasası'nı ihlal ettiğini savunuyor. Dava dilekçesine göre, iki büyük stüdyonun birleşmesi sinemalar, kablolu televizyon dağıtıcıları ve sıradan izleyicilerin çıkarlarına ciddi zarar verecek. Özellikle, geniş vizyona giren filmler ve en kârlı blokbasterler üzerindeki kontrolün tek bir elde toplanması muhtemel.

Medya pazarındaki yeni dev riski

Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, Paramount+ ve HBO Max yayın platformlarının yanı sıra CBS, MTV, CNN ve HBO gibi etkili televizyon kanalları tek bir sistem altında birleşecek. Bu, ABD film dağıtım pazarının yüzde 27'sinin ve en çok hasılat yapan blokbaster pazarının yüzde 30'unun tek bir şirket tarafından kontrol edileceği anlamına geliyor. TechCrunch'ın haberine göre, böyle bir konsolidasyon sadece fiyat artışlarına değil, aynı zamanda yaratıcı çeşitliliğin azalmasına da yol açacak.

Başsavcı Rob Bonta'ya göre, pazarın bu şekilde birleşmesi önemli hikayelerin dünya ile buluşma şansını kısıtlıyor. Bonta yaptığı açıklamada, "Hiç kimse yasaların üzerinde değildir. Kaliforniya ve diğer eyaletler adil bir pazar için mücadele ediyor, ekonomide 'krallara' ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

Paramount yönetimi ise bu endişeleri reddederek, birleşen stüdyonun yılda en az 30 film üretmeyi planladığını açıkladı. Paramount CEO'su David Ellison, Mayıs ayında anlaşmanın Eylül ayına kadar tamamlanacağına dair güvenini dile getirmişti. Ayrıca, Warner Bros. Discovery hissedarları Nisan ayında bu anlaşmayı onaylamıştı.

Sektör temsilcilerinin tepkisi

Söz konusu proje sadece kolluk kuvvetleri tarafından değil, aynı zamanda yönetmenler ve oyuncular gibi Hollywood yaratıcıları tarafından da eleştiriliyor. Medya sektörünün aşırı merkezileşmesinin rekabeti boğabileceği ve yeni fikirler için alanı daraltabileceği konusunda endişeliler. Buna rağmen, ABD Adalet Bakanlığı daha önce bu işlemin tüketicilere zarar vermeyeceğine dair bir görüş bildirmişti.

Şu anda dava sürecine Kaliforniya dışında şu eyaletler katıldı:

Arizona ve Colorado;

Connecticut ve Massachusetts;

Minnesota ve Nevada;

New Jersey ve New Mexico;

New York, Oregon ve Washington.

Bu dava sürecinin küresel medya pazarı için önemli bir emsal teşkil etmesi bekleniyor. Mahkeme eyaletler lehine karar verirse, bu durum son yılların en büyük medya anlaşmalarından birinin iptal edilmesine veya şartlarının kökten değişmesine yol açabilir. Şimdilik Paramount ve WBD temsilcileri dava hakkında resmi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.