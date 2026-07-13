Apple ve OpenAI arasında dava: Gizli verilerin çalınmasına ilişkin ciddi suçlamalar

·1·Teknoloji
Apple ve OpenAI arasında dava: Gizli verilerin çalınmasına ilişkin ciddi suçlamalar

Teknoloji dünyasının iki devi Apple ve OpenAI arasında yaşanan hukuki anlaşmazlık yeni bir boyuta taşındı. Apple, yapay zeka alanında lider konumda olan OpenAI'a karşı dava açarak şirketi ticari sırları sistematik bir şekilde çalmakla suçluyor. Bu davanın sadece iki şirket arasındaki ilişkilere değil, aynı zamanda tüm Silikon Vadisi'ndeki personel geçişlerine ve fikri mülkiyet korumasına ciddi etkileri olması bekleniyor. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor.

Apple tarafından sunulan 41 sayfalık şikayet dilekçesinde, OpenAI'ın eski ve mevcut Apple çalışanlarından gizli bilgileri elde etmek için koordine edilmiş çabaları detaylandırılıyor. Davada sunulan kanıtlar arasında çalışanların kendi aralarındaki yazışmalar dikkat çekiyor. Örneğin, çalışanlardan birinin ağ belleğine izinsiz erişim sağladığını belirterek, "LOL, ağ belleğine erişebildiğimi fark ettim, çok komik" şeklinde attığı mesaj örnek gösteriliyor.

Yetenek avcılığı ve gizli veri ihracatı

Apple'ın iddiasına göre OpenAI, sadece yetenekli mühendisleri bünyesine katmakla kalmadı, aynı zamanda onlardan yanlarında gizli belgeleri ve teknolojik geliştirmeleri getirmelerini de talep etti. Bu tür durumlar, teknoloji sektöründeki rekabetin ne kadar keskinleştiğini gösteriyor. Apple, yıllar içinde biriktirdiği deneyimini ve milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı projelerinin rakipler tarafından kolayca ele geçirilmesine izin vermemeye kararlı.

İlginç olan şu ki, Apple uzun bir süre yapay zeka yarışında oldukça temkinli hareket ediyordu. Ancak OpenAI tarafından sunulan ChatGPT gibi ürünlerin pazarı değiştirmesinin ardından Apple da kendi Apple Intelligence sistemini duyurdu. Bu dava süreci, şirketin teknolojik üstünlüğünü koruma yolundaki stratejik bir adımı olarak değerlendiriliyor.

OpenAI'ın yanıtı ve hukuki sonuçlar

OpenAI, şu ana kadar bu suçlamalarla ilgili olarak sadece X sosyal ağı üzerinden kısa bir açıklama yapmakla yetindi. Şirket temsilcileri, diğer şirketlerin ticari sırlarıyla ilgilenmediklerini belirterek, "Dünyadaki insanlara güç katan yenilikçi teknolojiler yaratmaya odaklanmış durumdayız" ifadesini kullandı.

Uzmanlara göre, Apple suçlamalarını kanıtlayabilirse OpenAI sadece büyük miktarda tazminat ödemekle kalmayabilir, aynı zamanda çalınan veriler temelinde oluşturulan algoritmaları kullanma hakkından da mahrum bırakılabilir. Bu durum, yapay zeka pazarındaki güç dengesini tamamen değiştirebilir.

Bu anlaşmazlık kullanıcılar için de önem taşıyor; çünkü günlük hayatta kullandığımız iPhone cihazlarının ve ChatGPT hizmetlerinin gelecekteki işlevselliği, bu tür hukuki kararlara bağlı olabilir. Dava süreci devam ediyor ve taraflar kendi pozisyonlarını savunmayı sürdürüyor.

AppleOpenAIDavaYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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