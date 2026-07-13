Sam Altman ve Elon Musk arasındaki anlaşmazlık: Uzay veri merkezleri gerçek mi?

·26·Teknoloji
Sam Altman ve Elon Musk arasındaki anlaşmazlık: Uzay veri merkezleri gerçek mi?

Yapay zeka dünyasının iki önde gelen ismi olan OpenAI CEO'su Sam Altman ve SpaceX kurucusu Elon Musk arasındaki açık tartışma, teknoloji dünyasında yeni bir gündem yarattı. Bu kez tartışmanın merkezinde, uzayda konumlandırılmış veri merkezi (data-center) projesi yer alıyor. Sam Altman, uzayda bilgi işlem kapasitesi oluşturma fikrini, yatırımcıları çekmek için uydurulmuş bir vaat olarak nitelendirdi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Her şey Elon Musk'ın Altman'ı dolandırıcılıkla suçlamasıyla başladı. Buna karşılık olarak OpenAI CEO'su, Musk'ı halka açık piyasa yatırımcılarına uzaydaki kısa vadeli veri merkezi projesini satmakla suçladı. Altman'ın bu iğneleyici sözlerinin arkasında, birçok sektör uzmanının hemfikir olduğu bir görüş yatıyor: uzaydaki veri merkezlerinin yakın gelecekte ciddi bir iş modeline dönüşmesi pek olası değil.

SpaceX, iki trilyon dolarlık değerlemesini tam olarak uzayda AI (yapay zeka) görevlerini yerine getiren yörünge merkezleri filosu kurma planlarıyla gerekçelendirmeye çalışıyor. Analistlere göre, bu tür kapasiteler SpaceX AI modelleri için benzersiz fırsatlar yaratabilir veya yörünge tabanlı bir neocloud hizmetini başlatabilir. Ancak sektör uzmanları ve mühendisler bu konuda oldukça temkinli yaklaşıyor.

Teknik engeller ve ekonomik verimsizlik

Google'ın yörünge tabanlı bilgi işlem projesi üzerinde çalışan ekip ve diğer startup kurucularına göre, uzay veri merkezleri projesi roket maliyetleri ciddi oranda düşmedikçe ve yüksek kapasiteli uyduların seri üretimi sağlanmadıkça kendini amorti etmeyecektir. Şimdilik bu teknoloji, yerdeki veri merkezleriyle rekabet edemez.

Elon Musk, bu sorunlara çözüm olarak Starship roketini gösteriyor. Eğer SpaceX bu devasa roketi tamamen yeniden kullanılabilir hale getirebilirse, uzaya yük taşıma maliyeti düşebilir. Ancak Starship projesi henüz test aşamasında ve başarılı testlerden sonra bile şirket öncelikle NASA'ya olan taahhütlerine ve Starlink ağını genişletmeye odaklanacaktır.

Ayrıca SpaceX'in yatırımcı toplantılarında, Starship roketinin ikinci aşamasının yakın zamanda tamamen yeniden kullanılabilir olmayabileceğini kabul ettiğini belirtmek gerekir. Bu durum, uzaydaki veri merkezlerini ekonomik açıdan verimsiz kılıyor. Musk'ın "gelecek yıl uçuşlara başlıyoruz" vaadi, uzmanlar tarafından şüpheyle karşılanıyor.

Sonuç olarak, SpaceX'in gelecek yıl yüksek hızlı veri işleme kapasitesine sahip tek bir uydu fırlatabileceği, ancak bunu geniş ölçekli bir sisteme dönüştürme meselesinin 2030'lardan önce çözülmesinin zor olduğu söylenebilir. Sam Altman ve diğer uzmanların eleştirileri tam olarak bu gerçekçi zaman dilimine dayanıyor.

Elon MuskSam AltmanSpaceXStarshipYapay Zeka
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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