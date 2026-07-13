Slimbook, yapay zeka için tasarlanan yeni Nexus iş istasyonlarını tanıttı

İspanyol Slimbook şirketi, yüksek performanslı yeni Nexus iş istasyonu serisini duyurdu. Bu bilgisayarlar, özellikle yapay zeka (AI) modelleri geliştirenler ve kaynak yoğun hesaplamalarla uğraşan profesyoneller için özel olarak tasarlandı. Yeni seri iki ana model içeriyor: Nexus Ryzen AI ve daha güçlü olan Nexus Threadripper AI. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Nexus Ryzen AI temel sürümü, AMD Ryzen 9 işlemci ile donatılmış olup 128 GB'a kadar DDR5 RAM ve 4 TB'a kadar PCIe Gen5 NVMe SSD desteği sunuyor. ixbt.com'a göre, bu modelin en dikkat çekici özelliği, iki adet profesyonel NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell ekran kartı takılabilme imkanıdır. Bu istasyonun başlangıç fiyatı 1995 Euro olarak belirlendi.

Amiral gemisi modeli: Nexus Threadripper AI

Serinin en üst segmentinde yer alan Nexus Threadripper AI modeli, büyük dil modellerini (LLM) eğitmek ve yapay zekayı yerel olarak çalıştırmak gibi karmaşık görevler için tasarlanmıştır. AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX işlemci ve şaşırtıcı bir şekilde 512 GB DDR5 RAM ile yapılandırılabilir. Bu gücü kararlı bir şekilde sürdürmek için 2500 W gücünde, 80 Plus Platinum sertifikalı bir güç kaynağı entegre edilmiştir.

Her iki iş istasyonu da alüminyum alaşımdan üretilmiş sağlam kasalarla sunuluyor. Soğutma sistemi konusunda da geliştiriciler geniş seçenekler sunuyor: Kullanıcılar geleneksel hava soğutma veya üç fanlı "hepsi bir arada" (AIO) sıvı soğutma sistemini tercih edebiliyor. Bu, sistemin aşırı ısınmamasını sağlıyor.

Bu tür profesyonel ekipmanlar genellikle sipariş üzerine temin edilmektedir. Yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği bir dönemde, yerel yazılımcılar ve araştırma merkezleri için bu tür istasyonların büyük ilgi uyandırması doğaldır. Özellikle NVIDIA Blackwell mimarisine sahip grafik çiplerinin kullanımı, hesaplama hızını yeni bir seviyeye taşıyacaktır.

Nexus Threadripper AI modelinin başlangıç fiyatı 3880 Euro'dan başlıyor. Slimbook şirketi, bu cihazlarla sadece donanımı değil, aynı zamanda yazılım özgürlüğünü de teşvik ediyor; çünkü bu cihazlar açık kaynaklı işletim sistemleriyle mükemmel bir uyum içinde çalışıyor.