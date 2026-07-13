Bayern, Barcelona defans oyuncusu Jules Kounde için yarışa katıldı

Alman kulübü Bayern, yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek amacıyla Barcelona oyuncusu Jules Kounde'nin transferi için ciddi adımlar atıyor. Münih ekibi, Fransız savunmacının uluslararası arenadaki güvenilir performansının ardından onu ana hedeflerinden biri olarak görüyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

BILD gazetesinin verdiği bilgilere göre, Bayern yönetimi son günlerde oyuncunun yakın çevresiyle temasa geçerek Allianz Arena'ya taşınma olasılıklarını görüştü. Alman devi, savunmacının sözleşme şartlarını ve Katalan başkentinden ayrılma isteğini araştırıyor.

Oyuncunun pozisyonu ve Hansi Flick faktörü

Münih kulübünün ilgisi yüksek olsa da, oyuncuya yakın kaynaklar Jules Kounde'nin şimdilik Barcelona'da kalmayı tercih ettiğini belirtiyor. Savunmacı, yeni teknik direktör Hansi Flick yönetiminde kendini kanıtlamaya ve ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmaya kararlı.

Şimdilik kulüpler arasında resmi görüşmeler başlamadı. Ancak Barcelona yönetiminin Kounde'yi "satılamaz oyuncular" listesinden çıkardığı söyleniyor. Kulüpteki mali zorluklar nedeniyle, uygun bir teklif gelmesi durumunda Katalanlar savunmacının transferini değerlendirmeye hazır.

Transfer geçmişi ve rekabet

Geçen yılın Ağustos ayında Barcelona, futbolcuyu Manchester City gibi kulüplerin ilgisinden korumak için sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmıştı. Pep Guardiola uzun süre Fransız savunmacıyı takımında görmek istemiş ancak o dönemde Katalanlar reddetmişti.

Jules Kounde, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımının en istikrarlı oyuncularından biri olarak öne çıktı. Didier Deschamps yönetimindeki takımda, William Saliba ve Dayot Upamecano ile birlikte savunma hattını güçlendirmeye devam ediyor. İşte bu istikrar, Bayern scoutlarının dikkatini çeken temel unsur oldu.

Şu anda Barcelona yönetimi zor bir seçimle karşı karşıya: Ya oyuncuyu büyük bir meblağ karşılığında satmak ya da onun uluslararası arenadaki mükemmel formunu kulüp çıkarları doğrultusunda kullanmak. Münih ekibinin ise transfer dönemi sonuna kadar baskıyı sürdürmesi bekleniyor.