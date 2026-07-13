Hindistan ilk uzay uçuşuna yaklaşıyor: Gaganyaan sistemleri başarıyla test edildi

Hindistan Uzay Araştırmaları Organizasyonu (ISRO), ülkenin tarihindeki ilk insanlı uzay projesi olan Gaganyaan programı kapsamında kritik testleri tamamladı. Bu testler, mürettebat kapsülünün Dünya'ya dönüşü sırasında güvenliğini sağlayan üç ana mekanizmayı içeriyordu. Bu başarı, Hindistan'ın kendi astronotlarını bağımsız olarak uzaya gönderme hedefine ulaşma yolundaki en önemli adımlardan biri oldu. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Testlerin ilk aşaması, mürettebat kapsülünün okyanusa iniş yaptıktan sonra su yüzeyinde doğru konumda kalmasını sağlayan sistemi kontrol etmeye odaklandı. Crew Module Uprighting System (CMUS) olarak adlandırılan bu mekanizma, sıkıştırılmış soğuk gazla dolu balonlara dayanıyor. Bu sistem, uzaydan dönen kapsülün devrilmemesini ve kurtarma ekibi gelene kadar astronotlar için güvenli bir konumda kalmasını garanti ediyor.

ISRO uzmanları, yüksek basınçlı balonların, kontrol valflerinin ve şişirilebilir elemanların çalışmasını tam kapsamlı bir kontrolden geçirdi. ixbt.com'un verilerine göre, test sırasında gaz balonları başarıyla açıldı ve yüzdürücü elemanları gereken seviyede doldurdu. Bu durum, kapsülün su yüzeyinde dengeli bir duruş sergileme kapasitesini pratikte kanıtladı.

Modül ayırma ve koruma sistemleri

İkinci önemli test, mürettebat kapsülü ile servis modülünün birbirinden ayrılma mekanizmasına ayrıldı. Servis modülü, uzay aracı için enerji ve itki sağlar, ancak Dünya atmosferine girmeden önce yaşam alanından güvenli bir şekilde ayrılması gerekir. Uzmanlar, CSU-1 ve CSU-2 bağlantı elemanlarının çalışmasını kontrol ederek, ayrılma sürecinin belirlenen sırada ve gövdeye zarar vermeden gerçekleştiğini doğruladılar.

Üçüncü aşamada ise mürettebat kapsülünün üst koruma kapağı olan Apex Cover sistemi test edildi. Bu kapak, uçuş sırasında paraşüt sistemini dış etkenlerden korur. Atmosfere girdikten sonra, frenleme paraşütlerinin açılması için bu kapağın zamanında ve hassas bir şekilde ayrılması hayati önem taşır. Testler sonucunda bu mekanizmanın da kusursuz çalıştığı kaydedildi.

Gaganyaan programı Hindistan için sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda bir ulusal gurur sembolüdür. Proje başarıyla tamamlanırsa Hindistan; ABD, Rusya ve Çin'den sonra kendi imkanlarıyla uzaya insan gönderen dördüncü ülke olacak. Şu anda ISRO uzmanları, elde edilen tüm verileri analiz ederek nihai uçuş hazırlıklarını sürdürüyorlar.

Bu testler, uzaya gitmekten ziyade oradan güvenli bir şekilde dönmenin çok daha karmaşık bir süreç olduğunu bir kez daha gösterdi. Kapsülün okyanusa inişi, modüllerin ayrılması ve paraşütlerin devreye girmesi gibi süreçlerin her biri saniyelik hassasiyet gerektiriyor. Hintli mühendisler, bu aşamaları başarıyla geçerek projenin güvenilirliğini yeni bir seviyeye taşıdılar.