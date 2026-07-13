Messi zirvede: 2026 Dünya Kupası reytinginde büyük değişim

Dünya Kupası final aşamasına yaklaştıkça sadece takımlar değil, turnuvanın yıldızları etrafındaki tartışmalar da kızışıyor. The Athletic, mevcut turnuvada en iyi performans gösteren futbolcuların reytingini güncelledi ve ilk sırada yine Lionel Messi yer aldı.

Messi birinci, Mbappe ikinci

Güncellenen reytingde Arjantin milli takımı forveti Lionel Messi ilk sıraya yerleşti.

Fransa'nın lideri Kylian Mbappe ikinci sırada yer alıyor. Bu iki futbolcu, turnuva boyunca sadece gol ve asistleriyle değil, kritik anlardaki etkileriyle de ana odak noktası olmaya devam ediyor.

Messi için bu reyting, yaşına rağmen büyük turnuvalarda oyunun kaderini belirleyebilecek bir futbolcu olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Bellingham'dan büyük sıçrama

Reytingdeki en ilginç değişimlerden biri Jude Bellingham ile ilgili. İngiltere milli takımı orta sahası, önceki reytinge göre dört basamak yükselerek üçüncü sıraya çıktı.

Bu, onun 2026 Dünya Kupası'ndaki etkisinin ne kadar arttığını gösteriyor. Bellingham, orta sahada sadece top dağıtan değil; gol, pres, hareketlilik ve liderliği birleştiren bir oyuncu olarak öne çıkıyor.

İngiltere için bu çok önemli bir sinyal: Takımda Kane var ancak oyun ritmini çoğu zaman Bellingham belirliyor.

İlk 10 nasıl şekillendi?

The Athletic'in yorumuna göre, mevcut Dünya Kupası'ndaki en iyi 10 futbolcu şu şekilde:

Sıra Futbolcu Milli Takım 1 Lionel Messi Arjantin 2 Kylian Mbappe Fransa 3 Jude Bellingham İngiltere 4 Harry Kane İngiltere 5 Erling Haaland Norveç 6 Michael Olise Fransa 7 Ousmane Dembele Fransa 8 Achraf Hakimi Fas 9 Vinicius Junior Brezilya 10 Aymeric Laporte İspanya

Bu listede Fransa'dan üç futbolcunun olması dikkat çekici: Mbappe, Olise ve Dembele. Demek ki Fransızlar sadece takım olarak değil, bireysel düzeyde de turnuvanın en güçlülerinden biri.

İngiltere'den iki futbolcu ilk beşte

İngiltere milli takımından Jude Bellingham ve Harry Kane ilk 4'e girdi.

Kane golcülüğü, tecrübesi ve hücumdaki istikrarıyla öne çıkarken, Bellingham tüm oyun dinamiğine etki ediyor.

Bu, İngiltere'nin yarı final öncesinde ne kadar güçlü bir kadroya sahip olduğunu gösteriyor. Kısacası, 'Üç Aslan'da şu an sadece isimler değil, form da var.

Haaland beşinci sırada, ancak Norveç turnuvaya veda etti

Erling Haaland reytingde beşinci sırayı aldı. Norveç milli takımı turnuvadan elenmiş olsa da, Haaland'ın bireysel performansı yüksek değerlendirildi.

Bu durum futbolda bir gerçeği hatırlatıyor: Bazen bir oyuncu turnuvadan elense bile, bıraktığı etki reytinglerde yaşamaya devam eder.

Haaland için 2026 Dünya Kupası, Norveç'i büyük sahneye geri döndüren turnuva olarak hatırlanabilir.

Olise ve Dembele, Fransa'nın gizli silahı

Michael Olise ve Ousmane Dembele'nin ilk 10'da yer alması, Fransa milli takımının hücum hattının ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor.

Mbappe ana yıldız olmaya devam ediyor ancak çevresindeki futbolcular da turnuvada büyük işler başarıyor. Olise'nin yaratıcılığı ve Dembele'nin hızı, Fransa'yı her rakip için zorlu bir sınav haline getiriyor.

Yani Fransa'da 'Mbappe'yi durdurduk, tamam' planı işlemez. Orada Wi-Fi ağı geniş: tehlike her taraftan geliyor.

Messi'nin reytingi ne anlama geliyor?

Messi'nin birinci sırada olması sadece nostalji veya isim itibarıyla ilgili değil. O, Arjantin oyununda belirleyici figür olmaya devam ediyor.

Onun her hareketi rakip savunmaya baskı, her pası ise bir pozisyona dönüşebilir. Arjantin yarı final öncesi ne kadar eleştiri ve tartışma içinde olursa olsun, Messi faktörü hala en büyük silahlardan biri.

Kritik maçlar reytingi değiştirebilir

Dünya Kupası'nda en önemli notlar genellikle yarı final ve finalde verilir. Bu yüzden bu reyting mevcut durumu yansıtsa da, kritik maçlardan sonra sıralama tekrar değişebilir.

Mbappe Fransa'yı finale taşırsa, birincilik için aday olur. Bellingham İngiltere'yi final aşamasına çıkarırsa reytingi daha da yükselebilir. Messi ise Arjantin ile finale çıkarsa bu rekabet daha da kızışır.

Şimdi asıl soru şu: 2026 Dünya Kupası'nın en iyi futbolcusu hakkındaki tartışmayı istatistikler mi yoksa finaldeki bir an mı belirleyecek?