General Fusion borsada çıkış yaptı: Füzyon enerjisi çağı başlıyor

Enerji dünyasında tarihi bir olay gerçekleşti: General Fusion şirketi, Nasdaq borsasında GFUZ koduyla işlem görmeye başladı. Böylece şirket, dünya finans piyasalarında halka arz edilen ilk füzyon enerjisi şirketi oldu. Bu adım sadece şirket için değil, aynı zamanda tüm dünya için çevre dostu ve sınırsız bir enerji kaynağı yaratma yolunda önemli bir aşama olarak kabul ediliyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

İşlemlerin başlamasıyla birlikte yatırımcılar yeni teknolojiye büyük ilgi gösterdi. Pazartesi günü 12,85 dolardan başlayan hisse fiyatı, kısa sürede yüzde 40 oranında değer kazandı. General Fusion, ana rakibi olan ve Donald Trump tarafından desteklenen TAE Technologies şirketini borsaya açılma konusunda birkaç ay geride bırakmayı başardı.

Finansal zorluklar ve yeni fırsatlar

Bu çıkış, Spring Valley Acquisition Corp. III ile gerçekleştirilen birleşme (SPAC anlaşması) sonucunda gerçekleşti. Şirket başlangıçta 230 milyon dolara kadar fon toplamayı planlamış olsa da, de-SPAC süreçlerine özgü hisse geri alımları nedeniyle nihai tutarın daha düşük olması bekleniyor. Globe and Mail gazetesinin hesaplamalarına göre, tüm ödemelerden sonra şirketin elinde 30 milyon dolardan daha az bir nakit kalabilir.

Ancak General Fusion, paralel olarak özel yatırımcılardan 108 milyon dolar daha toplamayı başardı. Şu anda şirketin nakit rezervi yaklaşık 150 milyon dolar seviyesinde. Bu fonlar şirket için kritik öneme sahip; çünkü geçen yıl General Fusion ciddi bir finansal kriz yaşamış ve çalışanlarının yüzde 25'ini işten çıkarmak zorunda kalmıştı.

Teknolojik yaklaşım: Manyetize edilmiş hedef füzyonu

2002 yılında kurulan General Fusion, sektöre özgün bir yaklaşımla giriş yaptı. Şirket, "manyetize edilmiş hedef füzyonu" (magnetized target fusion) teknolojisini kullanıyor. Bu yöntemde, elektromanyetik alanlar yardımıyla sıvı lityumla kaplı bir hazne içinde aşırı ısınmış parçacıklar, yani manyetize edilmiş plazma oluşturuluyor.

Sürecin benzersizliği, özel piston halkalarının sıvı lityumu yakıtın etrafında sıkıştırmasında yatıyor. Sonuç olarak atomlar birleşiyor ve devasa miktarda enerji açığa çıkıyor. Şirket daha önce pistonları hareket ettirmek için buhar kullandığını belirtmişti, ancak şimdi modern "senkronize mekanik sürücüler" kullanılacağını duyurdu.

Füzyon enerjisi, Güneş'in merkezinde gerçekleşen süreci Dünya koşullarında tekrarlamak demektir. Eğer General Fusion teknolojisini ticarileştirebilirse, bu küresel iklim değişikliğiyle mücadelede ve enerji bağımsızlığının sağlanmasında devrim niteliğinde bir dönüm noktası olacaktır. Şimdilik yatırımcılar bu "yeşil" geleceğe büyük bahisler oynuyorlar.