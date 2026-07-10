SpaceX uzayda mutlak rekor kırdı: Falcon 9 aşaması 36. kez başarıyla fırlatıldı

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, uzay taşımacılığı ve roketlerin yeniden kullanılabilirliği konusunda yeni bir tarihi sonuca imza attı. Bir sonraki Starlink uydularını yörüngeye taşıma sürecinde, Falcon 9 roketinin ilk aşaması 36. uçuşunu gerçekleştirerek dünya rekorunu tazeledi. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Uçuş, 9 Temmuz'da ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'da bulunan SLC-40 fırlatma sahasından gerçekleştirildi. Falcon 9 Block 5 roketi, bünyesindeki 29 adet Starlink uydusunu başarıyla alçak dünya yörüngesine yerleştirdi. Bu görev, sadece teknik bir görevi yerine getirmesiyle değil, aynı zamanda teknolojik sürdürülebilirliği göstermesiyle de önem taşıyor.

ixbt.com verilerine göre, B1067 numaralı hızlandırıcı, görevini tamamladıktan sonra Atlantik Okyanusu'ndaki özel bir yüzer platforma dikey olarak iniş yaptı. Bu, söz konusu roket aşaması için 36. başarılı uçuş ve iniş olup, SpaceX tarihindeki en yüksek gösterge haline geldi.

Uzay uçuşu maliyetlerini düşürme stratejisi

SpaceX şirketinin temel amacı, uzaya çıkış maliyetlerini maksimum düzeyde azaltmaktır. İlk aşamayı tekrar tekrar kullanarak şirket, her uçuşun maliyetini birkaç kat düşürmeyi başarıyor. Birkaç yıl önce tek bir hızlandırıcının 10-15 kez kullanılması devasa bir hedef olarak görülürken, bugün bu rakam iki katından fazlasına ulaştı.

Bu rekor, SpaceX mühendislerinin roketleri yenileme ve bakımını yapma konusundaki becerilerinin arttığını gösteriyor. Her başarılı inişten sonra uzmanlar, aşamayı titizlikle inceleyerek bir sonraki göreve hazırlıyorlar.

Belirtmek gerekir ki, SpaceX bu alanda tek hakimiyet kurmaya çalışırken, diğer ülkeler de yeniden kullanılabilir roketler üzerinde çalışıyor. Özellikle aynı gün Çin'de de Long March 10B yeniden kullanılabilir roketinin başarılı testlerinin yapıldığına dair haberler yayıldı.

Uzay meraklıları ve uzmanları için bu tür haberler, küresel teknolojik yarışın yeni bir aşamasını temsil ediyor. Falcon 9 roketinin bu dayanıklılığı, gelecekte sadece uydular için değil, aynı zamanda gezegenler arası görevler ve uzay turizmi için de yeni ufuklar açıyor.