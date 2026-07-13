Dünya Kupası yarı finali öncesi Rodri: İspanya, Fransa'yı yenebilecek güçte

İspanya milli takım kaptanı Rodri, Dallas'ta oynanacak Dünya Kupası yarı finali öncesinde takımının şansını yüksek görüyor. Manchester City orta sahası, "La Roja"nın son dünya ikincisine karşı galip gelerek 2010'dan bu yana ilk kez küresel finalde yer alacağına inanıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Altın Top sahibi Rodri, turnuvanın favorilerinden Fransa ile karşılaşmaktan çekinmediklerini belirtti. AT&T Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde, İspanya'nın Didier Deschamps'ın öğrencilerine karşı geçmişteki galibiyetlerini hatırlattı. Rodri, bu sonuçların takımının üst düzey seviyesini kanıtladığını ifade etti.

"Fransa bu turnuvanın en güçlü ve formda takımlarından biri, ancak İspanya da öyle. Onları yenebiliriz, bunu Euro 2024 ve Uluslar Ligi'nde gösterdik" diyen kaptan, ixbt.com'a göre Fransa'ya karşı galibiyet almanın kendisi için alışıldık bir durum olduğunu belirtti.

Tarihi üstünlük ve teknik direktör faktörü

Rodri, 2015 U19 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde de Fransızları mağlup eden kadroda yer alıyordu. Luis de la Fuente yönetimindeki sistemin istikrarına dikkat çeken oyuncu, "Luis de la Fuente hiç değişmedi. Bugün gördüğümüz tüm başarıların temelini o zamanlar atmaya başlamıştı" dedi.

Birçok kişi geçen yılki 5-4'lük gol düellosunun bir tekrarını beklese de, Rodri bu sefer maçın daha kapalı ve kontrollü geçeceğini tahmin ediyor. Ona göre Dünya Kupası maçlarının kendine has bir karakteri var ve takımlar hata yapmaktan kaçınacak.

Lamine Yamal ve duyguların kontrolü

İspanya'nın taktik planının önemli bir parçası 19 yaşındaki yetenek Lamine Yamal ile ilgili. Ancak Rodri, genç takım arkadaşını duygularını kontrol etmeye çağırdı. Genç yıldızın bazen kendini kanıtlama isteğiyle aşırı heyecanlandığını belirtti.

"O, topla ve topsuz oyunda bizim için çok önemli ve zeki bir oyuncu. Ancak henüz 19 yaşında ve oyunun bazı anlarında onu sakinleştirmemiz gerekiyor" diye itiraf etti Rodri. Barcelona altyapısından yetişen oyuncu bu turnuvada henüz gol atamasa da, takım liderleri onu tam destekliyor ve örnek bir futbolcu olarak görüyor.

İspanya kampındaki bu güven rakiplerin de gözünden kaçmıyor. Real Madrid savunmacısı Ibrahima Konate, Fransa milli takımının alçakgönüllülüğünü koruyacağını ve dış baskılara odaklanmayacağını belirtti. Yine de Rodri liderliğindeki İspanya, tarihi başarısını tekrarlamaya çok yakın.