Avrupa Birliği kişisel yazışmaların taranmasına yönelik yasa tasarısını görüşüyor

Avrupa Parlamentosu, teknoloji şirketlerinin kullanıcıların özel mesajlarını taramasına olanak tanıyan geçici bir yasa tasarısını kabul etme yolunda bir adım daha attı. Bu girişimin temel amacı, internet ağında çocuklara yönelik cinsel istismar içerikli materyalleri tespit etmek ve bunların yayılmasını engellemektir. Ancak bu belge, dijital gizlilik ve insan hakları savunucuları arasında ciddi tartışmalara yol açıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Mevcut yasal boşluk nedeniyle çevrimiçi platformlar, kullanıcı dosyalarını gönüllü olarak denetleme konusunda bir dizi kısıtlamayla karşı karşıya kalıyor. Yeni yasa tasarısının bu boşluğu geçici olarak kapatması bekleniyor. Milletvekilleri, girişimin daha fazla değerlendirilmesi için Avrupa Birliği Konseyi'ne gönderilmesini destekledi. Buna rağmen, belgenin nihai metnine ilişkin görüşler farklılık göstermeye devam ediyor.

Gizlilik ve güvenlik arasındaki denge

Tartışmaların merkezinde uçtan uca şifreleme (end-to-end encryption) sistemine sahip servisler konusu yer alıyor. Mevcut değişiklikler korunursa, Signal gibi mesajlaşma uygulamaları kullanıcıların özel yazışmalarını zorunlu taramadan muaf tutulabilir. Bu durum gizlilik savunucuları için önemli bir zafer olarak görülse de, güvenlik birimleri bu tür istisnaları suçlulara fırsat yaratmak olarak değerlendiriyor.

Yasa tasarısını tamamen reddetmek için 361 oy gerekiyordu ancak bu sayıda bir karşıtlık sağlanamadı. Sonuç olarak belge, yasama sürecinin bir sonraki aşamasına geçti. Tasarı destekçileri reşit olmayanların dijital güvenliğini öncelikli görev olarak görürken, eleştirenler bu sistemin gelecekte bir kitle gözetim mekanizmasına dönüşmesinden endişe duyduklarını belirtiyorlar.

Pavel Durov'un sert tepkisi

Telegram kurucusu Pavel Durov , bu girişimi sert bir dille eleştirdi. X sosyal ağındaki hesabında Avrupa Birliği'nin bu hamlelerini açıkça kınadı. ixbt.com verilerine göre Durov, bu tür yöntemlerin demokratik devletlere yakışmadığını düşünüyor.

"Bu tür hileler eskiden 'muz cumhuriyetleri' için tipikti, şimdi ise Avrupa Birliği tarafından gözetim yasalarını kabul ettirmek için kullanılıyor" diye yazıyor Telegram lideri. Ona göre, çocuk güvenliği maskesi altında özel hayatın gizliliğini ihlal eden araçlar devreye sokuluyor.

Şimdi yasa tasarısı Avrupa Birliği Konseyi tarafından değerlendirilecek. Üye devletler şifreli servisleri istisna tutan maddeyi desteklerse, belge bir sonraki aşamaya geçecek. Aksi takdirde, Avrupa kurumları arasında uzun sürecek ve karmaşık bir müzakere süreci başlayabilir, bu da yasanın kabul edilmesini önemli ölçüde geciktirecektir.