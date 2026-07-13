Huawei Pura 90s Pro küresel pazara çıkıyor: Şirket yeni tasarımı sergiledi

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Huawei Pura 90s Pro küresel pazara çıkıyor: Şirket yeni tasarımı sergiledi

Çinli teknoloji devi Huawei, en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Pura 90s Pro modelini uluslararası pazara sunmaya hazırlanıyor. Bu cihaz, markanın kendi ülkesinde büyük başarı yakalayan Pura 90 Pro modelinin küresel versiyonu olup, sadece teknik yetenekleriyle değil, aynı zamanda kendine has dış görünüşüyle de dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket tarafından yayınlanan yeni tanıtımda, akıllı telefonun "Pink Guava" (pembe guava) olarak adlandırılan renkteki görünümü tamamen sergilendi. Ixbt.com verilerine göre cihazın arka paneli, pembe, limon sarısı ve açık yeşil tonlarının uyumundan oluşan imza niteliğinde bir gradyan tasarıma sahip. Bu tarz, teknoloji meraklılarına bir dönem pazarda devrim yaratan Huawei P20 serisini hatırlatıyor.

Klasik gradyan tasarımının dönüşü

Huawei uzmanlarına göre, gradyan tarzındaki kasalar yeniden moda oluyor. Tam da bu tasarım çözümü, Pura 90 serisinin Çin pazarında beklenenden daha yüksek satış rakamlarına ulaşmasını sağlamıştı. Küresel pazarda da bu trendin kendini kanıtlaması bekleniyor, çünkü modern kullanıcılar arasında parlak ve sıra dışı renklere olan talep artıyor.

Pura 90s Pro, küresel ölçekte dört farklı renkte sunulacak. Alıcılar aşağıdaki renk seçeneklerinden birini seçme imkanına sahip olacaklar:

  • Pink Guava (pembe gradyan);
  • Orange Soda (turuncu);
  • Coconut White (beyaz);
  • Mulberry Black (siyah).
Şimdilik şirket sadece cihazın dış görünüşüne odaklanıyor. Akıllı telefonun teknik özellikleri, özellikle de küresel versiyonunun Çin'deki modelden ne kadar farklı olacağına dair detaylar gizli tutuluyor. Huawei, önümüzdeki günlerde düzenlenecek resmi tanıtımda tüm bilgileri açıklamayı vaat etti.

Pazardaki yeri ve beklentiler

Akıllı telefon pazarında Huawei markası, yüksek kaliteli kameraları ve sağlam kasasıyla tanınıyor. Pura 90s Pro modelinin de premium segmentteki yerini sağlamlaştırması bekleniyor. Daha önce şirket, bu serinin en üst versiyonunu tanıtmıştı; bu da markanın küresel pazardaki iddialarının ciddiyetini gösteriyor.

Uzmanların tahminlerine göre yeni modelde de Huawei, kendi özel Kirin işlemcilerini ve geliştirilmiş XMAGE kamera sistemini kullanacak. Bu durum, cihazın Apple ve Samsung gibi rakiplerin amiral gemileriyle rahatlıkla rekabet edebilmesine zemin hazırlıyor. Fiyatlar ve satış başlangıç tarihi ile ilgili bilgiler yakında açıklanacak.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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