Çin'de 10 000 mAh kapasiteli rekor kıran yeni bir akıllı telefon hazırlanıyor

Akıllı telefon pazarında yeni bir teknolojik devrimin yaşanması bekleniyor. Çinli üreticilerden biri, sadece ultra yüksek kapasiteli bir batarya ile değil, aynı zamanda görüntü netliği ve hız konusunda da lider olacak yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Bu cihaz, teknik özellikleriyle günümüzde piyasada bulunan birçok oyun akıllı telefonunu geride bırakabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre, yeni cihaz 10 000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılacak. Şu anda üretici, bataryanın iki farklı versiyonunu test ediyor. Her iki durumda da batarya içeriğindeki silikon oranı yaklaşık yüzde 25 seviyesinde. Bu teknoloji, batarya boyutunu artırmadan kapasitesini önemli ölçüde genişletmeye olanak tanıyor.

Cihazın bir diğer dikkat çekici özelliği ise ekranında ortaya çıkıyor. Belirtilene göre akıllı telefon, 185 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olacak. Bu değer, mevcut amiral gemilerindeki standart 120 Hz veya oyun cihazlarındaki 144-165 Hz değerlerinden oldukça yüksek. Böylesine yüksek bir frekans, arayüzün son derece akıcı çalışmasını ve dinamik oyunlarda maksimum netliği sağlar.

OnePlus markasının yeni adımı

Uzmanlara göre konu, OnePlus markasının gelecekteki amiral gemisi ile ilgili. Daha önce, tam da bu markanın 185 Hz ekranlar üzerinde araştırma yaptığına dair haberler yayılmıştı. Diğer büyük üreticilerin henüz bu kadar yüksek frekanslı ekranları seri üretime geçirme konusunda acele etmemesi, OnePlus için pazarda kendine has bir avantaj yaratabilir.

Akıllı telefonun performansından Qualcomm şirketinin en yeni Snapdragon 8 serisi işlemcisi sorumlu olacak. Bu çip, sadece yüksek hız değil, aynı zamanda enerji verimliliği de sağlıyor. 100 W gücündeki hızlı şarj teknolojisi ise 10 000 mAh'lik bataryayı bile kısa sürede doldurmaya imkan tanıyor.

İlginç olan ise, yeni cihazın "süper performans" moduna sahip olması ve bu sayede diğer harici cihazları şarj etme (reverse charging) fonksiyonunun daha da geliştirilecek olmasıdır. Bu da akıllı telefonun bir nevi güç kaynağı (powerbank) olarak kullanılma imkanını genişletiyor.

Digital Chat Station, daha önce de teknoloji dünyasındaki önemli yenilikleri ilk duyuran güvenilir bir kaynak olarak biliniyor. Özellikle Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerinin özelliklerini, ayrıca Realme GT 7 Pro akıllı telefonunun Samsung ekranıyla çıkacağını doğru tahmin etmişti. Bu nedenle, yeni amiral gemisi hakkındaki bilgilerin yakın zamanda doğrulanması bekleniyor.

OnePlus cihazları, kaliteli yazılımları ve güçlü teknik özellikleriyle tanınıyor. Eğer bu model tanıtılırsa, uzun yolculuklara çıkanlar ve mobil oyun tutkunları için en ideal seçim olacağı şüphesiz.