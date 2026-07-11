Havacılık devrimi: 45 metrede havalanan Electra EL9 sertifikasyon sürecinden geçiyor

·32·Teknoloji
Havacılık devrimi: 45 metrede havalanan Electra EL9 sertifikasyon sürecinden geçiyor

ABD merkezli Electra Aero şirketi, bölgesel havacılık sektöründe gerçek bir dönüm noktası olması beklenen EL9 hibrit-elektrikli uçağını piyasaya sürme yolunda önemli bir adım attı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), yeni modelin sertifikasyon sürecinin ilk aşamasını tamamlayarak G-1 Issue Paper belgesini onayladı. Bu belge, standart dışı teknolojilere sahip uçaklar için temel kurallar bütünü olup, düzenleyicinin yeni mühendislik çözümlerini nasıl değerlendireceğini belirler. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Electra EL9 projesi için bu aşamanın tamamlanması, yedi aylık yoğun müzakerelerin ve uzun yıllara dayanan iş birliğinin bir sonucudur. ixbt.com'un bildirdiğine göre, şirket sertifikasyon başvurusunu 2023 yılının Kasım ayında yapmıştı. Proje artık, uçağın güvenliğini doğrulamak için yer testleri ve uçuş kontrolleri dahil olmak üzere kesin yöntemlerin belirleneceği G-2 aşamasına geçiyor.

Teknolojik üstünlük ve kısa mesafeli uçuşlar

Electra EL9 modelinin en temel özelliği, çok kısa mesafede kalkış ve iniş yapabilme yeteneğidir. Mühendislerin hesaplamalarına göre, bu hava aracı için sadece 45 metre uzunluğunda bir alan yeterlidir. Karşılaştırmak gerekirse, modern bölgesel uçakların çoğu için birkaç yüz metrelik pistler gerekmektedir.

Uçağın teknik yetenekleri aşağıdaki özelliklerle karakterize edilir:

  • 9 yolcuya kadar taşıma kapasitesi;
  • 330 deniz mili (yaklaşık 610 km) uçuş menzili;
  • Hibrit-elektrikli güç ünitesi sayesinde yakıt tasarrufu;
  • Şehir dışı ve sanayi bölgelerindeki küçük alanları kullanabilme imkanı.
Bu teknoloji, bölgesel ulaşım sistemini kökten değiştirebilir. Büyük havalimanlarına bağımlılık azalacak, bu da lojistik maliyetlerini düşürerek yolcular için zaman tasarrufu sağlayacaktır. Hibrit sistem sadece çevre dostu olmakla kalmıyor, aynı zamanda geleneksel uçaklara kıyasla çok daha düşük işletme maliyetleri vaat ediyor.

Dünya genelinde bu tür projelere ilgi oldukça yüksek. Örneğin, Rusya'da da benzer bir konseptte olan "Partizan" uçağı üzerinde çalışmalar yapıldığı bildirilmişti. Ancak şu an itibarıyla bu projenin durumu hakkında yeni bir bilgi bulunmuyor, bu da Electra Aero şirketini bu segmentte lider konuma getiriyor.

Dağlık bölgeleri ve uzak kırsal yerleşim yerleri çok olan ülkeler için bu tür kompakt ve az yer gerektiren uçaklar, gelecekte iç turizm ve lojistiğin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Şimdilik Electra EL9, test aşamalarını başarıyla sürdürüyor.

Electra AeroАвиацияТехнологияEL9Гибрид Самолёт
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştıDünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştıBugün, 19:53OpenAI yeni bir aşamada: ChatGPT artık tüm aile için güvenli bir asistan haline geliyorOpenAI yeni bir aşamada: ChatGPT artık tüm aile için güvenli bir asistan haline geliyorBugün, 19:21ABD uzay ve savunma için dayanıklı mikroçip üretimini yeniden başlatıyorABD uzay ve savunma için dayanıklı mikroçip üretimini yeniden başlatıyorBugün, 18:50İnsansı robotlar ilk kez karmaşık bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiİnsansı robotlar ilk kez karmaşık bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiBugün, 18:401X, NEO robotu için insan eline benzeyen ultra hassas elleri tanıttı1X, NEO robotu için insan eline benzeyen ultra hassas elleri tanıttıBugün, 18:29Motorola Edge 70 Max tanıtım tarihi ve teknik özellikleri belli olduMotorola Edge 70 Max tanıtım tarihi ve teknik özellikleri belli olduBugün, 17:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi