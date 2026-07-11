Havacılık devrimi: 45 metrede havalanan Electra EL9 sertifikasyon sürecinden geçiyor

ABD merkezli Electra Aero şirketi, bölgesel havacılık sektöründe gerçek bir dönüm noktası olması beklenen EL9 hibrit-elektrikli uçağını piyasaya sürme yolunda önemli bir adım attı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), yeni modelin sertifikasyon sürecinin ilk aşamasını tamamlayarak G-1 Issue Paper belgesini onayladı. Bu belge, standart dışı teknolojilere sahip uçaklar için temel kurallar bütünü olup, düzenleyicinin yeni mühendislik çözümlerini nasıl değerlendireceğini belirler. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Electra EL9 projesi için bu aşamanın tamamlanması, yedi aylık yoğun müzakerelerin ve uzun yıllara dayanan iş birliğinin bir sonucudur. ixbt.com'un bildirdiğine göre, şirket sertifikasyon başvurusunu 2023 yılının Kasım ayında yapmıştı. Proje artık, uçağın güvenliğini doğrulamak için yer testleri ve uçuş kontrolleri dahil olmak üzere kesin yöntemlerin belirleneceği G-2 aşamasına geçiyor.

Teknolojik üstünlük ve kısa mesafeli uçuşlar

Electra EL9 modelinin en temel özelliği, çok kısa mesafede kalkış ve iniş yapabilme yeteneğidir. Mühendislerin hesaplamalarına göre, bu hava aracı için sadece 45 metre uzunluğunda bir alan yeterlidir. Karşılaştırmak gerekirse, modern bölgesel uçakların çoğu için birkaç yüz metrelik pistler gerekmektedir.

Uçağın teknik yetenekleri aşağıdaki özelliklerle karakterize edilir:

9 yolcuya kadar taşıma kapasitesi;

330 deniz mili (yaklaşık 610 km) uçuş menzili;

Hibrit-elektrikli güç ünitesi sayesinde yakıt tasarrufu;

Şehir dışı ve sanayi bölgelerindeki küçük alanları kullanabilme imkanı.

Bu teknoloji, bölgesel ulaşım sistemini kökten değiştirebilir. Büyük havalimanlarına bağımlılık azalacak, bu da lojistik maliyetlerini düşürerek yolcular için zaman tasarrufu sağlayacaktır. Hibrit sistem sadece çevre dostu olmakla kalmıyor, aynı zamanda geleneksel uçaklara kıyasla çok daha düşük işletme maliyetleri vaat ediyor.

Dünya genelinde bu tür projelere ilgi oldukça yüksek. Örneğin, Rusya'da da benzer bir konseptte olan "Partizan" uçağı üzerinde çalışmalar yapıldığı bildirilmişti. Ancak şu an itibarıyla bu projenin durumu hakkında yeni bir bilgi bulunmuyor, bu da Electra Aero şirketini bu segmentte lider konuma getiriyor.

Dağlık bölgeleri ve uzak kırsal yerleşim yerleri çok olan ülkeler için bu tür kompakt ve az yer gerektiren uçaklar, gelecekte iç turizm ve lojistiğin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Şimdilik Electra EL9, test aşamalarını başarıyla sürdürüyor.