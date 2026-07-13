Ange Postecoglou Al-Nassr'ın başına geçti: Cristiano Ronaldo için yeni bir dönem başlıyor

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin son şampiyonu Al-Nassr, resmen yeni bir döneme adım attı. Tottenham ve Celtic gibi kulüplerdeki çalışmalarıyla tanınan deneyimli teknik direktör Ange Postecoglou, Riyad'a ulaştı ve takımın başına geçti. Avustralyalı teknik adamın hücum futbolu felsefesiyle tanınması nedeniyle bu atama sadece kulüp için değil, tüm bölge futbolu için büyük önem taşıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. Goal.com'un haberine göre, 60 yaşındaki teknik adam Jorge Jesus'un yerini aldı. Al-Nassr ile iki yıllık sözleşme imzalayan Postecoglou, bu görev için yarışan Roberto Martinez gibi önemli adayları geride bırakmayı başardı. Teknik direktörün temel görevi, Cristiano Ronaldo liderliğindeki yıldız kadroyla şampiyonluk unvanını korumak ve AFC Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmak.

Yeni bir meydan okuma ve hedefler

Ange Postecoglou, yeni görevi hakkında konuşurken kariyeri boyunca her zaman yeni ortamlar ve zorluklar aradığını vurguladı. Ona göre Suudi Arabistan futbolu son yıllarda büyük bir büyüme kaydetti ve buradaki rekabet seviyesi beklenenden çok daha yüksek. Teknik direktör, hedeflerinin kulübün amaçlarıyla örtüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Kariyerim boyunca yeni meydan okumaları kabul etmekten, farklı insanlarla çalışmaktan ve bu sayede gelişmekten keyif aldım. Bu benim için yeni bir ülkede ve yeni bir takımda kendimi sınamak adına bir fırsat. Suudi ligi son yıllarda çok gelişti, şu anda şampiyonluk için yarışabilecek 5-6 güçlü kulüp var" dedi.

Cristiano Ronaldo ile iş birliği

Taraftarlar ve uzmanlar için en ilgi çekici konulardan biri, Postecoglou ile beş kez "Altın Top" sahibi Cristiano Ronaldo arasındaki iş birliği. Teknik direktör, Al-Awwal Park stadyumunu dolduran taraftarlar için eğlenceli ve hücum odaklı bir futbol izletme sözü verdi. Yüksek pres ve hızlı hücumlara dayalı oyun tarzı göz önüne alındığında, bu durum Ronaldo'nun verimliliğini daha da artırabilir.

Postecoglou, kendisinden önce görev yapan Jorge Jesus'un çalışmalarını takdir etti. Kulübün yedi yıllık aradan sonra şampiyonluğu kazandığını belirterek, şimdiki hedefin takımı bir sonraki seviyeye, yani uluslararası arenada üstünlüğe taşımak olduğunu söyledi. 2026-27 sezonu için planlar şimdiden yapılmaya başlandı.

Asya futboluna aşina olan teknik adam, bölgedeki başarıların kolay elde edilmediğini çok iyi biliyor. Deneyiminin, Al-Nassr için AFC Şampiyonlar Ligi Elit gibi zorlu turnuvalarda çok faydalı olması bekleniyor. Postecoglou, her yeni sezona kariyerinin en iyisi olması hedefiyle başladığını özellikle vurguladı.

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