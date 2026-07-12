Boeing 737 MAX 7 sertifikasyon süreci tamamlanıyor: 13 yıllık bekleyiş sona eriyor

·31·Teknoloji
Boeing 737 MAX 7 sertifikasyon süreci tamamlanıyor: 13 yıllık bekleyiş sona eriyor

Havacılık dünyasının en çok beklenen ve birçok engelle karşılaşan projelerinden biri olan Boeing 737 MAX 7 uçağı nihayet son aşamaya geldi. The Wall Street Journal'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bu modelin ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından 2026 yılı Temmuz ayı sonuna kadar sertifikalandırılması bekleniyor. Eğer bu tarih değişmezse, Boeing şirketi tarihinin en karmaşık projelerinden birini başarıyla tamamlamış olacak. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor.

Boeing 737 MAX 7 programı resmen 2013 yılının Mayıs ayında başlatılmıştı. İlk planlara göre uçakların 2019 yılında müşterilere teslim edilmesi gerekiyordu. Ancak proje üzerindeki çalışmalar çeşitli teknik ve güvenlik sorunları nedeniyle yaklaşık 13 yıl sürdü. Sonuç olarak, ilk teslimat tarihi orijinal plandan yedi yıl gecikmiş oldu.

Güvenlik sorunları ve gecikme nedenleri

Projenin önündeki ilk ciddi darbe, 2018 ve 2019 yıllarında Boeing 737 MAX ailesine mensup uçakların yaşadığı kazalar oldu. Bu trajedilerin ardından dünya genelinde bu tip uçakların uçuşları durdurulmuştu. Daha sonra MAX 7 modelinin sertifikasyon süreci, motorların buzlanmaya karşı koruma sistemindeki kusurlar nedeniyle tekrar durdu. Mühendisler bu eksiklikleri gidermek için yaklaşık iki yıl harcadılar ve çalışmalar ancak 2025 yılı sonunda tamamlandı.

Ayrıca 2024 yılı Ocak ayında Alaska Airlines şirketine ait bir Boeing 737 MAX 9 uçağının uçuş sırasında kapı tapasının kopmasıyla ilgili olay, denetleyici kurumların dikkatini daha da artırdı. FAA, Boeing şirketinin üretim süreçleri üzerindeki denetimini sıkılaştırdı ve tüm yeni modellerin inceleme kapsamını genişletti. Bu durum, MAX 7 için ek testler ve belgelendirme çalışmaları gerektirdi.

Teknik özellikler ve ana müşteriler

Boeing 737 MAX 7, kendi ailesindeki en kompakt modeldir. Temel özellikleri şunlardır:

  • Yolcu kapasitesi: Konfigürasyona bağlı olarak 172 kişiye kadar;
  • Maksimum uçuş menzili: Yaklaşık 7000 kilometre;
  • Görevi: Eski Boeing 737-700 modellerinin yerini almak.
Bu modelin ana müşterisi Amerikan Southwest Airlines havayolu şirketi olmaya devam ediyor. Taşıyıcı toplam 256 adet uçak siparişi verdi, bu da MAX 7 için alınan tüm siparişlerin yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor. Şu anda Washington eyaletindeki Moses Lake tesisinde 20'ye yakın hazır uçak bekletiliyor. Sertifika alındıktan sonra şirket bunları hemen müşterilere teslim etmeyi planlıyor.

Boeing 737 MAX 7'nin hizmete girmesinin bölgesel ve orta menzilli uçuş segmentinde rekabeti artırması bekleniyor. Şirket ayrıca bu modelin yanı sıra daha büyük kapasiteli 737 MAX 10 üzerinde de çalışıyor, ancak orada da sürelerle ilgili zorluklar yaşanıyor. Havacılık uzmanları, MAX 7'nin başarılı bir şekilde sertifikalandırılmasının Boeing markasına olan güveni yeniden tesis etme yolunda önemli bir adım olacağını belirtiyor.

BoeingАвиацияТехнологияАҚШСамолёт
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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