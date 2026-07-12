Steve Jobs'un oğlu kanser tedavisi için yapay zekaya güveniyor

Apple kurucusu Steve Jobs'un oğlu Reed Jobs, bugün teknoloji ve tıbbın kesişim noktasında devasa bir proje yürütüyor. O, ünlü soyadından ziyade kanserle mücadele ve biyoteknoloji alanındaki devrim niteliğindeki değişimler hakkında konuşmayı tercih ediyor. Kurucusu olduğu Yosemite girişim sermayesi şirketi, kanser araştırmalarını finanse etme ve yeni nesil ilaçlar geliştirme konusunda öncü bir güç haline geliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'a verdiği röportajda Reed Jobs, 2023 yılında başlatılan Yosemite projesinin bugünkü durumunu ve gelecek planlarını paylaştı. Şirket, sadece geleneksel girişim sermayesini değil, aynı zamanda hayırseverlik fonlarını da birleştirerek akademik araştırmaları ticari biyoteknoloji girişimlerine dönüştürmekle uğraşıyor. Bu yaklaşım, üniversite laboratuvarlarındaki ham fikirlerin hayata geçirilmesinde önemli bir köprü görevi görüyor.

Yapay zeka ve onkoloji iş birliği

Reed Jobs, Yosemite'nin faaliyetlerinin büyük bir kısmını şu anda yapay zeka (AI) teknolojilerinin oluşturduğunu vurguluyor. AI, ilaç keşfi ve klinik deneylerin tasarlanması süreçlerini benzeri görülmemiş bir hızla ilerletiyor. Ona göre, kanser tedavi yöntemleri büyük ilaç şirketlerinin arşivlerinde hazır bir şekilde beklemiyor; aksine, bu yöntemlerin yeni bilgiler ve teknolojiler yardımıyla sıfırdan yaratılması gerekiyor.

Şirket şu anda 350 milyon dolarlık ikinci fonunu oluşturma sürecinde olup, bunun üçte biri doğrudan Yosemite ekibi tarafından kurulacak girişimlere yönlendirilecek. Yale, Berkeley ve Stanford gibi prestijli üniversitelerle iş birliği içinde yürütülen bu projeler, kanserin en karmaşık türleriyle mücadele etmeyi hedefliyor. Kalan fonlar ise diğer ekipler tarafından kurulan gelecek vaat eden biyoteknoloji şirketlerini desteklemek için kullanılacak.

Yeni nesil terapötik yöntemler

Yosemite portföyündeki en ilginç projelerden biri Quarry şirketidir. Bu girişim, "indüklenmiş yakınlık" (induced proximity) adı verilen benzersiz bir yöntem üzerinde çalışıyor. Bu yöntemde ilaç, hastalığa neden olan proteinleri sadece bloke etmekle kalmıyor, aynı zamanda onları fiziksel olarak hücrenin kendi parçalama sistemine sürükleyerek yok ediyor. Bu, kanser tedavisinde tamamen yeni ve daha etkili bir yaklaşım olarak kabul ediliyor.

Reed Jobs, çalışmalarında açıklık ve inovasyona bağlılık ilkelerini benimsiyor. Ekibi bugün, onkoloji alanındaki en son bilimsel gelişmeleri pazara sunmak için çalışan 17 yüksek nitelikli uzmandan oluşuyor. Günümüzde birçok popüler ilacın patent süresinin dolması, Yosemite gibi inovatif şirketler için yeni fırsat kapıları açıyor.

Bu tür biyoteknolojik yaklaşımlar, uzmanlar ve yatırımcılar için de büyük önem taşıyor. Dünya genelinde kanser tedavi yöntemlerinin dijital teknolojilerle entegre olduğu bir dönemde, Yosemite gibi fonların deneyimi tıbbın geleceğinin nasıl olacağını gösteriyor. Reed Jobs'un babasının teknolojik mirasını tıp alanında, insanların hayatını kurtarma yolunda devam ettirmesi, sektör uzmanları tarafından takdirle karşılanıyor.