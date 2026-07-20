Apple ve OpenAI arasındaki hukuki çatışma: Yapay zeka cihazları risk altında mı?

Teknoloji dünyasının iki devi Apple ve OpenAI arasında patlak veren hukuki anlaşmazlık, yapay zeka endüstrisindeki dengeleri değiştirebilir. Apple, OpenAI şirketini ticari sırları çalmak ve çalışanları yasa dışı yollarla ayartmakla suçlayarak dava açtı. Bu davanın sadece iki şirket arasındaki ilişkilere değil, OpenAI'ın merakla beklenen donanım (hardware) projelerine de ciddi bir darbe vurması bekleniyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Apple tarafından sunulan dava dilekçesinde, OpenAI'ın sistematik bir şekilde Apple'ın eski ve mevcut çalışanlarını gizli bilgileri paylaşmaya teşvik ettiği belirtiliyor. Bu hamlelerle şirketin, yapay zeka tabanlı yeni cihazlar geliştirme konusunda haksız bir avantaj elde etmeyi amaçladığı iddia ediliyor. OpenAI yetkilileri ise bu suçlamaları reddederek, şu an için iddiaların doğruluğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını ifade etti.

Donanım üretim planları gecikecek mi?

TechCrunch'ın Equity podcast'inde uzmanlar, bu dava sürecinin OpenAI'ın gelecek planlarını nasıl etkileyeceğini tartıştı. Analist Sean O’Kane'e göre, mahkeme OpenAI'ın faaliyetlerine doğrudan bir yasak getirmese bile, bu tür hukuki çekişmeler yeni ürünlerin geliştirilme sürecini önemli ölçüde yavaşlatacaktır. Apple gibi büyük şirketler, bu tür davaları sadece hak aramak için değil, rakiplerinin stratejik planlarını sekteye uğratmak için de kullanabilir.

OpenAI şu anda efsanevi tasarımcı Jony Ive ile iş birliği yaparak ilk donanım cihazı olan mobil akıllı hoparlör veya benzeri bir aygıt üzerinde çalışıyor. Şirket CEO'su Sam Altman daha önce geleneksel akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarların yerini alacak yeni nesil cihazlardan bahsetmişti. Ancak Apple ile yaşanan bu hukuki süreç, söz konusu inovatif cihazların piyasaya çıkış tarihini belirsiz bir süre erteleme riski taşıyor.

Bir diğer önemli husus ise OpenAI'ın yakın gelecekte halka arz (IPO) planlıyor olması. Bu denli büyük dava süreçleri yatırımcı güvenini zedeleyebilir ve şirketin piyasa değerini olumsuz etkileyebilir. Buna rağmen bazı analistler, OpenAI'ın Elon Musk ile olan dava sürecindeki zaferinden sonra bu kez de sonuna kadar mücadele edeceğine inanıyor.

Gizlilik ve sosyal normlar meselesi

Yeni cihazlar sadece teknik değil, etik sorunları da beraberinde getiriyor. Eğer OpenAI'ın geliştirdiği cihaz kullanıcıyı sürekli dinliyorsa, bu durum kişisel mahremiyet haklarına aykırıdır. Uzman Anthony Ha'nın belirttiğine göre, bu tür cihazlar sadece sahibini değil, çevresindeki insanları da izinsiz kaydedebilir; bu da toplumda yeni sosyal normların oluşturulmasını gerektiriyor.

Bu tür gelişmeler teknoloji pazarı için de önem taşıyor. Apple ürünlerinin dünya genelindeki popülaritesi göz önüne alındığında, şirketin fikri mülkiyetini koruma konusundaki kararlı adımlarının küresel pazardaki fiyatlara ve yeni teknolojilerin yayılımına etki edeceği kesindir. OpenAI'ın bu durumdan nasıl çıkacağı ve donanım hedeflerini koruyup koruyamayacağı sektör uzmanlarının odağında kalmaya devam ediyor.