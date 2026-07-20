Elon Musk'ın Grok yapay zekası futbol dünya şampiyonunu doğru tahmin etti

·2·Teknoloji
Elon Musk'ın Grok yapay zekası futbol dünya şampiyonunu doğru tahmin etti

Elon Musk'a ait Grok yapay zeka sistemi, spor dünyasındaki en büyük olaylardan biriyle ilgili yüksek hassasiyetli analitik yeteneklerini sergiledi. X sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bu olayda, sohbet botu bir sonraki futbol dünya şampiyonunu turnuva başlamadan çok önce doğru tahmin etti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

X Freeze takma adını kullanan bir kullanıcı, Grok tarafından sunulan verileri paylaştı. Buna göre yapay zeka, İspanya milli takımının zaferini aylar öncesinden tahmin etmişti. Elon Musk da bu sonucu doğrulayarak, Grok'un karmaşık tahminler yapma konusunda diğer sistemlerden üstün olduğunu vurguladı.

Analiz nasıl gerçekleştirildi?

ixbt.com yayınında yer alan habere göre, Grok bu sonuca ulaşmak için rastgele bir seçim yapmadı. Nisan ayında sistem, bahis oranları, tahmin piyasası verileri ve diğer süper bilgisayarlar tarafından sağlanan hesaplamalar dahil olmak üzere çok büyük miktardaki veriyi derinlemesine analiz etti.

Bu bağımsız kaynakların toplamı temelinde Grok, İspanya milli takımının şansını en yüksek olarak değerlendirdi. Sonuçta İspanya gerçekten şampiyonluk kürsüsüne çıktı ve bu durum, yapay zekanın spor stratejilerini değerlendirmedeki yeteneklerini bir kez daha kanıtladı.

Uzmanlara göre Grok, burada "geleceği görme" yeteneğini değil, mevcut istatistiksel modelleri verimli bir şekilde işleme becerisini sergiledi. Sistem, uzman görüşlerini ve piyasa dinamiklerini birleştirerek en olası sonucu belirledi. Bu tür teknolojilerin gelecekte sadece sporda değil, ekonomik ve siyasi süreçlerin modellenmesinde de önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Yapay zeka yeteneklerine ilginin arttığı bir dönemde, Grok gibi büyük modellerin bu tür isabet oranı, teknoloji meraklıları için ilginç bir vaka çalışması oluşturuyor. Şu anda OpenAI tarafından sunulan ChatGPT ve Google şirketinin Gemini sistemleriyle rekabet eden Grok, Musk'ın ifadelerine göre gerçek zamanlı verilerle çalışma konusunda büyük bir avantaja sahip.

GrokElon MuskYapay ZekaFutbolİspanya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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