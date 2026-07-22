Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra tanıtıldı: Gövde kalınlığı sadece 4,1 mm

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, en yeni ve en ince katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 8 Ultra modelini resmen tanıttı. Cihaz, sadece tasarımındaki devrim niteliğindeki değişikliklerle değil, aynı zamanda gelişmiş AI yetenekleri ve Android 17 işletim sistemiyle çalışan ilk amiral gemilerinden biri olmasıyla da teknoloji dünyasının dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni Galaxy Z Fold 8 Ultra, rekor düzeydeki inceliğiyle öne çıkıyor. Cihazın açık haldeki kalınlığı sadece 4,1 milimetre, kapalı haldeki kalınlığı ise 8,9 milimetre. 215 gram ağırlığındaki bu cihaz, Fold serisi tarihindeki en ince amiral gemisi oldu. Buna rağmen, iç ekranı 8 inçlik Dynamic AMOLED 2X panelinden oluşuyor ve QXGA+ çözünürlük ile 120 Hz'e kadar adaptif yenileme hızını destekliyor.

Teknik güç ve kamera yetenekleri

Akıllı telefonun donanım kısmı, en yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisine dayanıyor. Cihazın bellek yapılandırması, kullanıcı ihtiyaçlarına göre üç farklı seçenekle sunuluyor:

12/256 GB;

12/512 GB;

16 GB/1 TB.

Kamera sisteminde de ciddi güncellemeler mevcut. Ana modül 200 megapiksellik bir sensörle donatılmış olup, buna 50 megapiksellik ultra geniş açılı lens ve 10 megapiksellik 3x optik zoom özellikli telefoto lens eşlik ediyor. Ayrıca, 8K formatında video kaydı için yeni APV kodeği ve profesyonel renk düzeltme için Cine LUT özelliği eklendi.

Galaxy AI ve akıllı özellikler

Samsung mühendisleri, büyük ekranı güncellenmiş Galaxy AI yetenekleriyle zenginleştirdi. Özellikle güncellenmiş Gemini Intelligence sistemi, aynı anda onlarca uygulamada karmaşık senaryoları gerçekleştirebiliyor. Yeni “Günüm” özeti ve yazışmalara dayalı akıllı öneri özelliği, kullanıcının günlük üretkenliğini artırmaya yardımcı oluyor.

Cihaz, 5000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmış olup, 45 W kablolu ve 20 W kablosuz şarjı destekliyor. IP48 standardına göre toz ve suya dayanıklı olan akıllı telefon, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 gibi en yeni bağlantı standartlarına sahip. Cihaz; grafit, krem ve mor renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Bu modelin pazara çıkışının, katlanabilir ekranlı akıllı telefon segmentindeki rekabeti daha da artırması bekleniyor. Samsung Knox ve Knox Vault sistemleri ise kullanıcı verilerinin güvenliğini garanti ediyor.