Monday.com yapay zekaya odaklanmak için yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor

·41·Teknoloji
Monday.com yapay zekaya odaklanmak için yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor

İsrailli iş akışı yönetimi yazılımı geliştiricisi Monday.com, faaliyetlerini yeniden yapılandırma kapsamında yüzlerce çalışanıyla yollarını ayırıyor. Bu karar, şirketin ana kaynaklarını yapay zeka (AI) projelerine yönlendirme stratejisinin bir parçasıdır. Söz konusu değişiklikler, küresel teknoloji pazarında AI teknolojilerine olan talebin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Şirket yönetimi, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 20'sini veya yaklaşık 630 çalışanı işten çıkaracağını duyurdu. Bu adımın temel amacı, daha kompakt ve verimli bir operasyonel model oluşturmak ve tüm dikkati AI Work Platform projesine odaklamaktır. Monday.com, yılın başından bu yana ürünlerini yapay zeka etrafında yeniden şekillendirmeye büyük önem veriyor.

AI Work Platform: Geleceğe doğru yeni bir adım

Monday.com'un verilerine göre, kurumsal müşteriler giderek daha fazla AI ajanlarının normal çalışanlarla aynı ekipte çalışmasını istiyor. Güncellenen platform, birkaç önemli aracı içeriyor. Bunlar arasında kod yazmayı gerektirmeyen uygulama oluşturucu, özelleştirilmiş AI ajanı, iş akışı otomasyon aracı ve karmaşık raporlar oluşturan sohbet botları bulunuyor.

Bu yeniden yapılandırma süreci şirket için ucuza mal olmuyor. Monday.com'un tahminlerine göre, çalışanların işten çıkarılması ve yapısal değişikliklerle ilgili maliyetlerin 45 milyon dolar ile 55 milyon dolar arasında olması bekleniyor. Ancak şirket, uzun vadede yapay zekaya yapılan yatırımın kendini amorti edeceğine inanıyor.

Teknoloji sektöründeki küresel eğilim

Monday.com bu konuda yalnız değil. Son zamanlarda birçok büyük teknoloji devi, AI alanına yatırım yapmak için binlerce çalışanını işten çıkarıyor. Layoffs.fyi portalının verilerine göre, 2024 yılının Mayıs ayında teknoloji sektöründeki işten çıkarma oranı son yılların rekor seviyesine ulaştı.

İstatistiksel veriler, bu yıl işten çıkarma kararı alan şirketlerin yüzde 78'inin temel neden olarak yapay zekaya odaklanma gerekliliğini gösterdiğini ortaya koyuyor. Genel toplamda, yılın başından bu yana teknoloji sektöründe 122 binden fazla uzman işini kaybetti.

Kurumsal yönetim sistemlerine ve AI çözümlerine olan ilginin arttığı göz önüne alındığında, Monday.com gibi küresel oyuncuların stratejisi yerel IT ekosistemi için de önemli bir sinyal niteliğindedir. Yapay zeka sadece yeni fırsatlar yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda geleneksel iş pozisyonlarını ve şirket yapılarını da ciddi bir sınavdan geçiriyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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