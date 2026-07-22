Ferran Torres Barcelona'ya veda etmeye hazırlanıyor: İspanyol yıldız PSG'ye transfer olabilir

·56·Spor
Ferran Torres Barcelona'ya veda etmeye hazırlanıyor: İspanyol yıldız PSG'ye transfer olabilir

Barcelona forveti Ferran Torres, Katalan kulübü yönetimi tarafından önerilen yeni sözleşme şartlarından ciddi şekilde memnuniyetsizlik duyuyor. İspanya Milli Takımı formasıyla önemli başarılara imza atan oyuncu, kulübün sunduğu mali teklifi ve kendisine vaat edilen oyun süresini yetersiz buluyor. ElDesmarque'nin haberine göre, taraflar arasındaki müzakereler çıkmaza girdi. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor. Torres, yeni teknik direktör Hansi Flick yönetiminde ilk 11'de düzenli bir yer edinmeyi ve maaşında önemli bir artış talep ediyor. Oyuncu, sahadaki verimliliğinin ve takımın başarısına yaptığı katkının kulüp tarafından yeterince takdir edilmediğini düşünüyor. Eğer Barcelona Sportif Direktörü Deco yakın zamanda teklifi iyileştirmezse, futbolcu yaz tatilinin ardından takımdan ayrılmaya hazır.

Paris seçeneği ve Luis Enrique faktörü

Durumdan yararlanmak isteyen Paris Saint-Germain, oyuncunun temsilcileriyle şimdiden temasa geçti. Paris ekibi, Ferran Torres'e sadece yüksek bir maaş değil, aynı zamanda takımda lider bir rol teklif ediyor. İspanya Milli Takımı'nda Luis Enrique ile birlikte çalışan forvet, teknik direktörün güvenini hissediyor ve bu faktör, Fransa'nın başkentine taşınma kararında belirleyici olabilir.

İstatistiklere göre, Ferran Torres 2022 yılının Ocak ayında Manchester City'den Barcelona'ya transfer olduğundan bu yana 207 maçta forma giydi ve 65 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon 49 maçta 21 kez rakip fileleri havalandırarak takımın en etkili golcülerinden biri oldu.

Barcelona yönetimi, oyuncunun sözleşmesinin 2027'de sona ereceğini göz önünde bulundurarak, onu şimdi satarak transfer piyasasında gelir elde etmeyi planlıyor. Goal.com'un haberine göre kulüp, Torres'in bonservis bedelini 50 milyon Euro olarak belirledi. Bu kaynak, gelecekte Manchester City forveti Julian Alvarez'in transferini finanse etmek için kullanılabilir.

Şu anda futbolcunun nihai kararını tatilden döndükten sonra vermesi bekleniyor. Ancak Barcelona'nın sunduğu şartlar değişmezse, Ferran Torres'in bir sonraki durağının Paris olması neredeyse kesin. Bu transfer, Katalan kulübü için finansal fair-play kurallarına uyum sağlama ve yeni oyuncuları kaydettirme konusunda ek bir fırsat yaratabilir.

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BarcelonaFerran TorresPSGTransferlerFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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