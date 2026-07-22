«Hartz und herzlich» yıldızı Norbert 63 yaşında hayatını kaybetti

·83·Dünya
«Hartz und herzlich» yıldızı Norbert 63 yaşında hayatını kaybetti

Almanya'nın popüler «Hartz und herzlich» reality şovuyla tanınan Norbert, 63 yaşında hayata veda etti. Vefat haberi, RTLZWEI programının yapımcıları tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Norbert, izleyicilerin hafızasında Manja'ya olan samimi bağlılığı ve «Seni sonsuza dek seveceğim» şeklindeki duygusal sözleriyle yer etmişti. Yakın zamanda nişanlandıklarına dair haberlerin ardından gelen bu trajedi, hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu.

«Seni özleyeceğiz»

Program ekibi, Norbert'in ölümünü Instagram hesaplarından duyurarak yakınlarına başsağlığı diledi.

Yapılan açıklamada, «Manja'nın uzun süreli hayat arkadaşı ve nişanlısı Norbert'in 63 yaşında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle bildiririz» ifadeleri yer aldı.

Yapımcılar, Manja'ya, merhumun ailesine ve arkadaşlarına taziyelerini ileterek veda mesajlarını paylaştı:

«Huzur içinde uyu. Seni özleyeceğiz.»

Norbert'in ölüm haberi kısa sürede programın hayranları arasında yayıldı.

Onları evsizler yurdu tanıştırdı

Norbert, izleyiciler tarafından öncelikle Manja ile olan ilişkisiyle tanınmıştı. İkili, bir evsizler yurdunda tanışmıştı.

Manja, 2024 yılında şovda tanışmalarını ve ilişkilerini ilk kez detaylıca anlatmıştı. Çiftin hayatında zorlu ve karmaşık dönemler de olmuştu.

Bir süre ayrı kalsalar da Manja, Norbert'in sevgisine inanmaya devam etti. Daha sonra tekrar bir araya gelerek ilişkilerini düzelttiler.

«Seni sonsuza dek seveceğim»

İzleyiciler, Norbert'in Manja'ya söylediği şu sözü özellikle hatırlıyor:

«Seni sonsuza dek seveceğim.»

Onun bu sözleri ve Manja'ya olan tutumu birçok hayranını etkilemişti. Çift yakın zamanda nişanlanmış ve gelecekteki hayatlarını birlikte kurmayı planlıyordu.

Bu nedenle Norbert'in ani ölümü, ilişkilerini takip eden izleyiciler için ağır bir haber oldu.

Hayranlar taziye mesajları gönderiyor

RTLZWEI ekibinin paylaştığı gönderinin altına yüzlerce taziye yorumu yapıldı. Kullanıcılar, Norbert'i samimi ve Manja'ya karşı şefkatli bir insan olarak anıyor.

«Çok üzgünüm. Birlikte çok mutluydular. Huzur içinde uyu, sevgili Norbert» diye yazdı hayranlardan biri.

Bir başka izleyici ise Norbert'in Manja için iyi bir insan olduğunu vurgulayarak tüm yakınlarına başsağlığı diledi.

Birçok kullanıcı merhumun anısına kalp ve mum emojileri bıraktı. Norbert ile Manja'nın aşk hikayesi ise «Hartz und herzlich» hayranlarının hafızasında uzun süre kalacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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