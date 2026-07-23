Google Gemini kullanıcı sayısı bir milyara yaklaşıyor

Google, yapay zeka tabanlı Gemini projesi ile yeni bir büyük dönüm noktasına ulaşmak üzere. Şirketin 2026 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin raporuna göre, bu akıllı asistandan yararlanan kullanıcı sayısı 950 milyonu aştı. Bu rakam, Gemini sisteminin Google Search, Gmail, Android ve YouTube gibi "milyarlık kulüp" üyeleri arasına katılmasına çok az kaldığını gösteriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Son bir yıl içinde Gemini kullanıcı sayısının üç katına çıkması uzmanları şaşırtıyor. Dikkat çekici olan ise, bu yılın şubat ayında bu rakamın 750 milyon civarında olmasıydı. Bu hızlı büyüme, Google'ın yapay zeka pazarındaki ana rakibi olan ve haziran ayında bir milyar barajını aşan OpenAI şirketinin ChatGPT projesiyle ciddi bir şekilde rekabet etmesini sağlıyor.

Rekabet ve yeni özelliklerin etkisi

Alphabet CEO'su Sundar Pichai, yatırımcılarla yaptığı görüşmede kullanıcıların Daily Brief ve Gemini Spark gibi yeni ajan özelliklerini çok olumlu karşıladığını belirtti. Pichai'ye göre şirket, faydalı yenilikleri benzeri görülmemiş bir hızla hayata geçiriyor. Bu durum, sadece Android değil, iOS platformu kullanıcıları arasında da Gemini'nin popülaritesini artırıyor. Özellikle Nano Banana görsel oluşturma modelinin kullanıma sunulması, Apple cihaz sahipleri için ek kolaylık sağladı.

AppFigures analizlerine göre, son 12 ayda Gemini uygulaması iOS sisteminde 137 milyondan fazla indirildi. Sensor Tower analiz şirketinin "State of AI" raporunda, ChatGPT uygulamasının yapay zeka asistanları pazarındaki payının ilk kez yüzde 50'nin altına düştüğü belirtiliyor. Aynı zamanda Gemini'nin payı yüzde 27,7'ye yükselerek pazar dengesini değiştirmeye başladı.

Arama motoru ve ekonomik verimlilik

Birçok kullanıcı geleneksel arama motorları yerine yapay zeka asistanlarını kullanmaya yönelse de, Google Search konumunu kaybetmedi. Aksine, yapay zeka tabanlı güncellenmiş arama sistemi, sorgu sayısının artmasına katkıda bulunuyor. Şirket verilerine göre, soru-cevap formatındaki AI modu şimdiden bir milyardan fazla kullanıcıya ulaştı.

Google mühendisleri, teknolojik açıdan da büyük başarılara imza attıklarını duyurdu. Yeni modeller ve karmaşık özelliklerin eklenmesine rağmen, donanım optimizasyonu sayesinde yapay zeka operasyonlarının maliyeti önemli ölçüde düştü. Bu durum, şirketin hizmetlerini daha geniş bir kitleye sunmasını ve rekabet gücünü korumasını sağlıyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için de Gemini sistemi giderek popülerleşiyor. Google ekosisteminin Özbekçe dil desteğinin artması ve Android cihazların yaygınlığı, bu servisin yerel pazarda da lider AI asistanı haline gelmesine zemin hazırlıyor.