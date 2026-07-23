Segotep Boundless Sky 400T: Kompakt ve bütçe dostu bilgisayar kasası tanıtıldı

Bilgisayar bileşenleri pazarında kendine yer edinen Segotep, yeni Boundless Sky 400T modelini tanıttı. Bu kasa, kompakt boyutları, üst düzey soğutma imkanları ve bütçe dostu fiyatıyla birçok kullanıcının dikkatini çekmesi bekleniyor. Kompakt sistem tutkunları için tasarlanan bu ürün, modern tasarımı ve işlevselliği bir araya getiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un haberine göre, Boundless Sky 400T kasasının temel özelliği, üç taraflı mesh panellerle donatılmış olmasıdır. Bu çözüm, hava sirkülasyonunu maksimum seviyeye çıkararak iç bileşenlerin aşırı ısınmasını önler. Kasanın modüler yapısı ise kullanıcılara parçaları hızlı ve kolay bir şekilde monte etme veya değiştirme imkanı tanır.

Teknik özellikler ve kapasite

Yeni modelin boyutları 380 x 200 x 335 mm olup, M-ATX ve ITX formatındaki anakartları desteklemektedir. Kasa küçük görünse de iç hacmi beklenenden daha geniştir. Özellikle kullanıcılar, 165 mm yüksekliğe kadar işlemci soğutucularını ve 140 mm uzunluğa kadar ATX güç kaynaklarını monte edebilirler.

Soğutma sistemine özel bir önem verilmiştir. Boundless Sky 400T kasasına toplam 5 adede kadar fan takma imkanı mevcuttur:

Alt kısımda iki adet 120 mm fan (veya 240 mm sıvı soğutma sistemi);

Üst kısımda iki adet 120 mm fan;

Arka panelde bir adet 120 mm fan.

Veri depolama birimleri için de alanlar ayrılmıştır. Kasanın alt kısmında bir adet 2,5 veya 3,5 inç sabit disk, arka panelinde ise bir adet 2,5 inç disk için yer öngörülmüştür. Ön panelde kullanıcılar için pratik olan iki adet USB-A 3.0 portu ve bir adet 3,5 mm ses girişi yer almaktadır.

Fiyat ve pazar beklentileri

Segotep Boundless Sky 400T modeli şu an için 279 yuan veya yaklaşık 40 ABD doları fiyatla etiketlenmiştir. Bu fiyat stratejisi, onu bütçe dostu ancak verimli bir oyun bilgisayarı toplamak isteyenler için en cazip seçeneklerden biri haline getiriyor.

Kompakt M-ATX kasalara olan talebin arttığı göz önüne alındığında, bu model yerel mağazaların raflarında yerini aldığında alıcılarını hızla bulacağı şüphesizdir. Özellikle minimalizmi ve verimli soğutmayı önemseyen kullanıcılar için Segotep'in bu yeniliği tam isabet olacaktır.