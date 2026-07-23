Sosyal medya bağımlılığına yeni çözüm: MeBeMe uygulaması tanıtıldı

·37·Teknoloji
Sosyal medya bağımlılığına yeni çözüm: MeBeMe uygulaması tanıtıldı

Modern dünyada akıllı telefon ekranına kilitlenip kalmak ve saatlerce faydasız içeriklere göz atmak, yani "doomscrolling" sorunu giderek daha güncel hale geliyor. Bu küresel eğilimle mücadele etmek amacıyla MeBeMe adlı yeni bir mobil uygulama başlatıldı. Uygulama, kullanıcıyı sadece sosyal medyadan kısıtlamakla kalmıyor, dikkatini faydalı uğraşlara yönlendirerek kişisel gelişimine yardımcı oluyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

MeBeMe uygulamasının temel farkı, diğer birçok "engelleyici" programdan farklı olarak yasaklar koymamasıdır. Bunun yerine bir "durdurucu" (interrupter) işlevi görür. Uygulama, kullanıcıya seçtiği kişilik türüne uygun küçük görevler veya "misyonlar" gönderir. Uluslararası teknoloji yayınları bu konuda haberler paylaşıyor.

Kişisel gelişim için 75'ten fazla alan

Uygulamayı kullanmaya başlamak için kullanıcının hedeflediği kişilik türünü seçmesi gerekir. Programda 75'ten fazla farklı alan bulunmakta olup bunlar birkaç ana kategoriye ayrılmıştır:

  • Akıl ve Bilgi: matematikçi, bilim insanı, tarihçi veya satranç oyuncusu gibi roller;
  • Sağlık: sporcu, dansçı, bisikletçi veya koşucu;
  • Ev ve İlişkiler: yemek pişirme, bahçecilik ve aile ilişkileri ile ilgili alanlar.
Örneğin, kullanıcı "bilgiye aç" kişiliğini seçerse, uygulama ona yedi dakika boyunca eğitici bir video izlemesini önerebilir. Klasik edebiyat meraklılarına ise yerel bir kitap kulübüne üye olmak veya bir konferans dinlemek gibi görevler gönderilir. Bu yaklaşım, insanı sanal dünyadan gerçek hayattaki faydalı alışkanlıklara döndürmeye hizmet eder.

Gizlilik ve kullanım kolaylığı

Uygulamanın yaratıcısı Eric Wolfram'a göre proje, başlangıçta oğlu için kişisel bir asistan olarak geliştirilmiş, ancak daha sonra verimliliğinin herkes için faydalı olduğu anlaşılmıştır. Wolfram, küçük eylemlerin düzenli tekrarının insan kişiliğini şekillendirdiğini ve bunun ömür boyu süren bir süreç olduğunu vurguluyor.

MeBeMe uygulamasında gizlilik konusuna özel önem verilmiştir. Kullanıcılardan kayıt olmaları veya hesap açmaları istenmez. Tüm veriler sadece cihazın kendisinde saklanır ve yabancı sunuculara aktarılmaz. Ayrıca kullanıcılar, bildirim sıklığını kendileri kontrol edebilirler.

Şu anda MeBeMe uygulaması iOS platformu kullanıcıları için ücretsiz olarak sunulmuştur. Programda herhangi bir reklam veya ücretli abonelik bulunmamaktadır. Yaratıcılar, yakın gelecekte uygulamanın Android sürümünü de çıkarmayı planlıyor. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu araç, sosyal medyadaki zamanı verimli yönetmede faydalı bir yardımcı olabilir.

MeBeMeAkıllı TelefonMobil UygulamaTeknolojiKişisel Gelişim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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