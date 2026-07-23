Ankalayev'den Guskov yorumu: Bana karşı çıkmanın hata olduğunu anlayacak

·67·Spor
Ankalayev'den Guskov yorumu: Bana karşı çıkmanın hata olduğunu anlayacak

Magomed Ankalayev 25 Temmuz'da Abu Dabi'de Bogdan Guskov'a karşı oktagona çıkacak. Rus dövüşçü, rakibinin değişmesinden rahatsız olmadığını ancak bu fırsatın Özbekistanlı sporcunun tüm kariyerini değiştirebileceğini kabul etti.

Ankalayev, Guskov'un kısa sürede teklifi kabul eden tek dövüşçü olduğunu vurguladı. Buna rağmen, rakibine sıralamadaki yerini almanın kolay olmayacağını açıkça belirtti.

Rountree sakatlandı, fırsat Guskov'a verildi

Başlangıçta Magomed Ankalayev'in UFC Fight Night 282 turnuvasında Khalil Rountree ile dövüşmesi planlanıyordu.

Ancak Rountree sakatlığı nedeniyle maçtan çekildi. Turnuvaya kısa bir süre kala UFC, Ankalayev için yeni bir rakip aramak zorunda kaldı.

Teklifi Özbekistan temsilcisi Bogdan Guskov kabul etti. Böylece hafif ağır sıkletteki önemli karşılaşma iptal edilmemiş oldu.

Maç detayları

Bilgi

Turnuva

UFC Fight Night 282

Tarih

25 Temmuz

Yer

Etihad Arena, Abu Dabi

Eşleşme

Magomed Ankalayev — Bogdan Guskov

Guskov'un sıralaması

9. sıra

«Guskov tereddüt etmeden kabul etti»

Ankalayev, MMA Junkie'ye verdiği röportajda Guskov'un cesaretini takdir etti.

«Guskov teklifi tereddüt etmeden kabul eden tek dövüşçü oldu. Diğerlerini de iyi anlıyorum. Bu profesyonel bir spor ve burada çok büyük şeyler söz konusu.»

Ona göre, tam bir hazırlık kampı olmadan sıralama liderine karşı dövüşmek her sporcu için büyük bir risk.

Kısa sürede kabul edilen böyle bir maç, sadece galibiyet şansını değil, aynı zamanda dövüşçünün sıralamasını ve sonraki kariyerini de kökten değiştirebilir.

Ankalayev rakip değişikliğinden rahatsız değil

Rus dövüşçü, Rountree'ye karşı özel hazırlandığını gizlemedi. Ancak yeni bir rakip ortaya çıktıktan sonra da maçın gerçekleşmesini olumlu karşıladı.

«Elbette Khalil'in maça çıkamamasına üzüldüm. Tamamen ona karşı hazırlanmıştım. Ancak son anda yeni bir rakip bulunması beni hiç rahatsız etmedi.»

Ankalayev için en önemlisi, uzun bir aradan sonra oktagona dönmek ve maç pratiği kazanmak.

Guskov ile karşılaşmayı bir nevi «ısınma maçı» olarak nitelendirdi. Ancak bu tanımın, Özbekistanlı sporcunun yeteneklerini küçümsemek anlamına gelmediğini sonraki sözlerinde kabul etti.

«Bu onun hayatını değiştirebilir»

Ankalayev'e göre, sıralamada dokuzuncu sırada yer alan Bogdan Guskov için bu maç çok büyük bir fırsat.

«Bu fırsat kariyerini kökten değiştirebilir. Sıralamadaki yerimi almak için tüm gücünü ortaya koyacaktır.»

Eğer Guskov, üst sıralardaki rakibini yenerse, hafif ağır sıklet klasmanındaki statüsü keskin bir şekilde değişebilir. Böyle bir galibiyet onu şampiyonluk yoluna yaklaştırıp UFC'deki en büyük isimlerle dövüşme imkanı sunar.

Bu nedenle Özbekistanlı dövüşçü, kısa hazırlık süresine rağmen kariyerinin en önemli maçlarından birine çıkıyor.

«Başarmak kolay olmayacak»

Ankalayev, Guskov'un motivasyonunun yüksek olacağını iyi anlıyor. Ancak rakibinin büyük planlarını gerçekleştirmesine izin vermeyeceğini de güvenle ifade etti.

«Elbette fırsatını değerlendirmek için elinden geleni yapacaktır. Ancak bunu başarmak o kadar kolay olmayacak.»

Böylece maç öncesi psikolojik savaş da başladı. Ankalayev tecrübesine ve sıralamadaki konumuna güveniyor; Guskov ise kaybedecek bir şeyi olmayan ancak çok büyük bir başarı elde edebilecek bir aday olarak oktagona çıkıyor.

Abu Dabi'deki maçta her şey değişebilir

Bogdan Guskov teklifi kısa sürede kabul ederek kariyerinin en büyük fırsatını yakaladı. Şimdi sıralama liderlerinden birine karşı beş rauntluk büyük sahnede kendini göstermesi gerekiyor.

Ankalayev için bu bir geri dönüş maçı olsa da, Guskov için klasmandaki tüm güç dengelerini değiştirme fırsatıdır.

Sizce Bogdan Guskov bir sansasyon yaratıp Ankalayev'i yenebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin ve maçı bekleyen UFC hayranlarına gönderin.

Magomed AnkalaevBogdan GuskovAbu DabiUFCKhalil Rountree
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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