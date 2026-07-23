Google hesap girişi için selfie videosu özelliğini kullanıma sundu

Dijital güvenlik alanında lider olan Google, kullanıcıların hesaplarına giriş sürecini basitleştirmek ve güvenlik seviyesini artırmak amacıyla yeni bir özellik tanıttı. Artık kullanıcılar, geleneksel şifreler veya iki aşamalı doğrulama kodları yerine kısa bir selfie videosu aracılığıyla kimliklerini doğrulayabilecekler. Bu adım, teknoloji dünyasında şifrelerden vazgeçme ve biyometrik verilere dayanma eğiliminin bir sonraki aşamasıdır. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şirketin resmi blogunda belirtildiğine göre, bu yeni özellik özellikle kullanıcının hesabından kilitlendiği veya normal cihazına erişemediği durumlarda oldukça işe yarayacak. Selfie videosu sistemi, statik bir fotoğraftan farklı olarak kullanıcıdan kameraya bakarak belirli hareketleri yapmasını, örneğin başını sağa veya sola çevirmesini ya da hareket ettirmesini ister. Bu süreç, yüzün farklı açılardan görüntüsünü almayı ve sistemde saklamayı mümkün kılar.

Deepfake ve botlarla mücadele

Google mühendislerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, kamera karşısında gerçek bir insanın durduğunu kanıtlamaktır. Günümüzde yapay zeka yardımıyla oluşturulan sahte videoların (deepfake) arttığı bir dönemde, sistemin canlılık kontrolü (liveness check) algoritmaları büyük önem taşımaktadır. Şirket temsilcilerine göre sistem, çok aşamalı güvenlik filtreleri kullanmakta ve kullanıcıdan istenen canlı hareketler, sahte fotoğraf veya videoların kullanılmasını engellemektedir.

Bu teknoloji sadece kişisel hesaplar için değil, finansal ödemeler ve gizli verilerle çalışan her türlü platform için standart bir gereksinim haline gelmektedir. Google, sistemindeki şüpheli giriş denemelerini tespit etmek için standart güvenlik uygulamalarını bu yeni biyometrik yöntemle birleştirdiğini vurgulamaktadır.

Gizlilik ve veri koruma

Biyometrik verilerin toplanması her zaman kullanıcılar ve düzenleyici kurumlar arasında endişelere neden olmaktadır. Bunu göz önünde bulunduran Google, selfie videolarının son derece güvenli bir şekilde ve şifrelenmiş olarak saklanacağını garanti etmektedir. Kullanıcıların istedikleri zaman hesap ayarları üzerinden bu videoları silme hakkına sahip oldukları belirtilmiştir.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu özelliğin hesap güvenliğini sağlamada yeni bir aşama olması beklenmektedir. Özellikle şifreleri unutma veya SMS kodlarının gecikmeli gelmesi gibi sorunların sıkça yaşandığı bölgelerde, biyometrik tanımlama en güvenilir çözüm haline gelebilir. Google şu anda bu özelliği kademeli olarak tüm kullanıcılar için kullanıma sunmaktadır.