Google hesap girişi için selfie videosu özelliğini kullanıma sundu

·29·Teknoloji
Google hesap girişi için selfie videosu özelliğini kullanıma sundu

Dijital güvenlik alanında lider olan Google, kullanıcıların hesaplarına giriş sürecini basitleştirmek ve güvenlik seviyesini artırmak amacıyla yeni bir özellik tanıttı. Artık kullanıcılar, geleneksel şifreler veya iki aşamalı doğrulama kodları yerine kısa bir selfie videosu aracılığıyla kimliklerini doğrulayabilecekler. Bu adım, teknoloji dünyasında şifrelerden vazgeçme ve biyometrik verilere dayanma eğiliminin bir sonraki aşamasıdır. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şirketin resmi blogunda belirtildiğine göre, bu yeni özellik özellikle kullanıcının hesabından kilitlendiği veya normal cihazına erişemediği durumlarda oldukça işe yarayacak. Selfie videosu sistemi, statik bir fotoğraftan farklı olarak kullanıcıdan kameraya bakarak belirli hareketleri yapmasını, örneğin başını sağa veya sola çevirmesini ya da hareket ettirmesini ister. Bu süreç, yüzün farklı açılardan görüntüsünü almayı ve sistemde saklamayı mümkün kılar.

Deepfake ve botlarla mücadele

Google mühendislerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, kamera karşısında gerçek bir insanın durduğunu kanıtlamaktır. Günümüzde yapay zeka yardımıyla oluşturulan sahte videoların (deepfake) arttığı bir dönemde, sistemin canlılık kontrolü (liveness check) algoritmaları büyük önem taşımaktadır. Şirket temsilcilerine göre sistem, çok aşamalı güvenlik filtreleri kullanmakta ve kullanıcıdan istenen canlı hareketler, sahte fotoğraf veya videoların kullanılmasını engellemektedir.

Bu teknoloji sadece kişisel hesaplar için değil, finansal ödemeler ve gizli verilerle çalışan her türlü platform için standart bir gereksinim haline gelmektedir. Google, sistemindeki şüpheli giriş denemelerini tespit etmek için standart güvenlik uygulamalarını bu yeni biyometrik yöntemle birleştirdiğini vurgulamaktadır.

Gizlilik ve veri koruma

Biyometrik verilerin toplanması her zaman kullanıcılar ve düzenleyici kurumlar arasında endişelere neden olmaktadır. Bunu göz önünde bulunduran Google, selfie videolarının son derece güvenli bir şekilde ve şifrelenmiş olarak saklanacağını garanti etmektedir. Kullanıcıların istedikleri zaman hesap ayarları üzerinden bu videoları silme hakkına sahip oldukları belirtilmiştir.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu özelliğin hesap güvenliğini sağlamada yeni bir aşama olması beklenmektedir. Özellikle şifreleri unutma veya SMS kodlarının gecikmeli gelmesi gibi sorunların sıkça yaşandığı bölgelerde, biyometrik tanımlama en güvenilir çözüm haline gelebilir. Google şu anda bu özelliği kademeli olarak tüm kullanıcılar için kullanıma sunmaktadır.

GoogleTeknolojiGüvenlikBiyometriYapay Zeka
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyorÇin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyorBugün, 02:27AMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttıAMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttıBugün, 01:57Patreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurduPatreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurduBugün, 01:54Sigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştıSigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştıBugün, 01:26Değişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlikDeğişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlikBugün, 01:25Tesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilirTesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilirBugün, 01:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim