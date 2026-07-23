Yapay zeka çipleri pazarında yeni dev: Etched girişimi 10,3 milyar dolar değerlemeye ulaştı

Yapay zeka (AI) teknolojileri için özel çipler üreten Etched girişimi, yatırımcılar arasında büyük yankı uyandırdı. Harvard Üniversitesi'nden üç eski öğrenci tarafından kurulan şirket, C serisi yatırım turunda 300 milyon dolar toplayarak piyasa değerini 10,3 milyar dolara çıkardı. Bu rakam, girişimin sadece yedi ay içinde değerini ikiye katladığı anlamına geliyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. Yatırım turuna ünlü Sequoia fonu liderlik etti. Ayrıca sürece Andreessen Horowitz, SK Hynix, Jane Street ve Diffusion Capital gibi büyük finans kuruluşları da katıldı. TechCrunch'a göre bu anlaşma, Sequoia fonu tarihindeki en yüksek değerlemeli C serisi yatırım turlarından biri olarak kaydedildi. Etched projesi; Peter Thiel, Andrej Karpathy ve Dylan Field gibi teknoloji dünyasının tanınmış isimleri tarafından da destekleniyor.

Etched şirketinin temel amacı, ChatGPT ve Claude gibi modern AI sistemlerinin temelinde yatan "transformer" mimarisi için özel olarak optimize edilmiş çipler yaratmaktır. Girişimin kurucuları Gavin Uberti, Robert Wachen ve Chris Zhu, ürünlerini sadece bir çip olarak değil, eksiksiz bir sistem olarak müşterilere sunuyor. Şirket şu anda 1 milyar dolarlık siparişi kesinleştirmiş durumda ve ilk sistemler müşteriler tarafından test ediliyor.

Teknolojik üstünlük ve yenilikçi yaklaşım

Birçok uzman Etched çiplerinin sadece belirli bir model için tasarlandığını düşünse de şirket yetkilileri bunu reddediyor. Yetkililer, sistemlerin her türlü yapay zeka modelini, DeepSeek ve Qwen gibi "Mixture of Experts" mimarilerini ve Mamba gibi yeni tasarım modellerini sorunsuz bir şekilde çalıştırabildiğini vurguluyor. Hatta Google'ın kendi Gemini modeli için benzer Frozen v2 çipler üzerinde çalışması, Etched'in seçtiği yolun doğruluğunu kanıtlıyor.

Etched çipleri, yapay zekanın yanıt verme sürecini (inference) iki aşamada hızlandırıyor:

Prefill (Ön yükleme):

Sorguyu ve bağlamı anlama süreci. Etched, düşük voltajlı teknoloji sayesinde bu aşamayı önemli ölçüde hızlandırdı. Decode (Kod çözme):

Decode (Kod çözme): Yanıtı oluşturma aşaması. Bunun için şirket, "Cluster Scale Memory" adını verdiği yeni bir bellek türü geliştirdi; bu, birçok çipin çok düşük gecikme süresiyle birlikte çalışmasını sağlıyor. Şirket yetkililerine göre, düşük voltajlı çalışma modu çiplerin ısınmasını azaltıyor ve bu da tek bir kristal üzerine daha fazla transistör yerleştirilmesine olanak tanıyor. Sonuç olarak kullanıcılar, yüksek hız elde etmenin yanı sıra hesaplama maliyetlerini de önemli ölçüde düşürebiliyor.

Etched girişimi, çiplerini TSMC fabrikalarında başarıyla ürettiğini duyurmuş olsa da, pazarda NVIDIA gibi devlerle rekabet etmek kolay olmayacak. Ancak 10 milyar doları aşan piyasa değeri ve büyük sipariş paketi, bu genç ekibin yapay zeka altyapısı pazarında ciddi bir oyuncu haline geldiğini gösteriyor.

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