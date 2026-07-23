Ange Postecoglou, Al-Nassr'ın başındaki ilk maçında sürpriz bir mağlubiyet aldı

·99·Spor
Ange Postecoglou, Al-Nassr'ın başındaki ilk maçında sürpriz bir mağlubiyet aldı

Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr, yeni teknik direktörü Ange Postecoglou yönetimindeki ilk maçına çıktı. Lizbon'da kapalı kapılar ardında oynanan hazırlık maçında Riyad ekibi, Portekiz temsilcisi Benfica'nın yedek takımına mağlup oldu. Bu sonuç, Avustralyalı teknik adam için yeni sezon öncesi ciddi bir sınav ve üzerinde düşünülmesi gereken bir durum oluşturdu. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Karşılaşma, teknik heyetin isteği üzerine alışılmadık bir formatta düzenlendi. Maç, her biri 30 dakikadan oluşan iki devre halinde oynandı. Al-Riyadiya gazetesinin haberine göre, Al-Nassr maça oldukça aktif başladı ve 4. dakikada orta saha oyuncusu Abdulmalik Al-Jaber'in golüyle öne geçti. Ancak erken gelen gol, takıma galibiyeti getirmedi.

Cristiano Ronaldo neden sahada yoktu?

Benfica B takımı genç oyuncularıyla çabuk toparlanarak inisiyatifi ele aldı ve rakip fileleri iki kez havalandırmayı başardı. 2-1'lik skor, Ange Postecoglou için ilk maçında tatsız bir sonuç oldu. Takımın yıldızı ve kaptanı Cristiano Ronaldo'nun bu maçta yer almaması, birçok taraftarın dikkatini çekti.

World Soccer Talk'a göre, 41 yaşındaki yıldız forvetin yokluğu fiziksel durumunu toparlamasıyla ilgili. Portekiz Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası elemeleri ve turnuvanın final aşamasındaki katılımının ardından, kulüp yönetimi ve teknik heyet oyuncuya ek dinlenme süresi verme kararı aldı. Hatırlatmak gerekirse, Portekiz Dünya Kupası'ndaki mücadelesini son 16 turunda İspanya'ya yenilerek noktalamıştı.

Al-Nassr yönetimi, en büyük yıldızını sezon öncesi hazırlık sürecine aceleyle dahil etmemeyi tercih ediyor. Cristiano Ronaldo'nun genel takım antrenmanlarına ne zaman döneceği konusunda henüz net bir tarih belirlenmedi. Kulüp, oyuncunun tamamen iyileşmesini ve yeni sezona yüzde 100 hazır olmasını bekliyor.

Geçtiğimiz sezon Cristiano Ronaldo için başarılı geçti. Al-Nassr formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan yıldız oyuncu, 30 gol atıp 5 asist yaptı. En önemlisi, takımıyla Suudi Pro Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Bu, Portekizli efsanenin Arabistan topraklarındaki ilk resmi kupası oldu.

Yeni sezonda Ange Postecoglou ve ekibinin önünde büyük hedefler var. Özellikle kulüp, tarihinde henüz kazanamadığı AFC Şampiyonlar Ligi Elite turnuvasında zafere ulaşmayı ana öncelik olarak belirledi. Cristiano Ronaldo'nun da kıta çapındaki bu prestijli kupayı kazanmayı hedeflediği daha önce bildirilmişti.

Al-NassrCristiano RonaldoAnge PostecoglouFutbolSuudi Arabistan
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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