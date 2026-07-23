Japonya'da insana domuz böbreği nakli için hazırlıklar başladı

Japonya'da tıp alanında büyük önem taşıyabilecek bir bilimsel projeye başlanması planlanıyor. Ülkedeki bilim insanları, 2028 yılından itibaren genetiği değiştirilmiş domuz böbreklerinin insanlara nakledilmesiyle ilgili klinik deneyleri başlatmayı hedefliyor. Bu konuda The Japan Times gazetesi haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, söz konusu proje Meiji Üniversitesi bünyesinde kurulan PorMedTec biyoteknoloji girişimi tarafından yürütülüyor. Şirket, bu konuda ABD merkezli eGenesis biyoteknoloji firmasıyla iş birliği yaparak özel olarak genetiği değiştirilmiş domuzları kullanıyor.

Plana göre, domuzlardan alınan böbrekler Sapporo şehrindeki Hokkaido Üniversitesi Hastanesi ve Kanagawa prefektörlüğünde bulunan Shonan Kamakura Genel Hastanesibünyesinde seçilen hastalara nakledilecek. Uzmanlar, bu klinik deneylerin güvenlik ve etkinlik açısından titizlikle takip edileceğini vurguluyor.

Bilim insanlarına göre, hayvandan insana organ nakli yani ksenotransplantasyon, donör organ kıtlığı sorununu çözmek için en umut verici yöntemlerden biri olarak görülüyor. Eğer bu teknoloji başarılı olursa, gelecekte binlerce hastanın hayatını kurtarma imkanı doğabilir.

Verilere göre, eGenesis şirketi tarafından yetiştirilen domuzlarda, insan vücudunun yeni organı reddetme ihtimalini azaltmak ve hayvan virüslerinin insana bulaşma riskini düşürmek amacıyla toplam 69 genetik değişiklik yapılmıştır.

Şu ana kadar ABD'de bu teknoloji temelinde dört klinik deney gerçekleştirildi. Bazı hastaların ameliyattan sonra birkaç ay boyunca diyaliz tedavisine ihtiyaç duymadığı kaydedildi. Bu durum, yeni teknolojinin umut verici olduğunu gösteren önemli sonuçlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Japonya'da şu anda 300 binden fazla kişi böbrek yetmezliği nedeniyle düzenli diyaliz tedavisi görüyor. Aynı zamanda yaklaşık 15 bin hasta sırayla böbrek nakli bekliyor. Bu nedenle bilim insanları, söz konusu teknolojinin gelecekte donör organ kıtlığı sorununu kısmen gidereceğini umuyor.

PorMedTec yöneticisi ve Meiji Üniversitesi Profesörü Hiroshi Nagashimatürler arası nakli uygulamaya koymak için bilimsel araştırmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Ona göre, bu alan gelecekte modern tıbbın en etkili ve önemli teknolojilerinden biri haline gelebilir.