Bellek pazarı ikiye bölündü: NAND kıtlığı 2027'de sona erecek, DRAM krizi ise uzun sürecek

·37·Teknoloji
Bellek pazarı ikiye bölündü: NAND kıtlığı 2027'de sona erecek, DRAM krizi ise uzun sürecek

Küresel teknoloji pazarında veri depolama cihazları ve RAM segmentinde karmaşık bir durum yaşanıyor. TrendForce analiz ajansının son raporuna göre, NAND tipi flash bellek pazarındaki kıtlığın 2027'nin ikinci yarısına kadar sona ermesi bekleniyor. Bu durum, son yıllarda gözlemlenen fiyat artışlarının ve tedarik kesintilerinin önümüzdeki yıllarda istikrara kavuşacağına işaret ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Analistlerin tahminlerine göre, 2026 sonuna kadar NAND bellek pazarında arz ve talep arasındaki fark yüzde 4 ile yüzde 6 arasında bir kıtlık oluşturacak. Bu nedenle, yakın gelecekte SSD disklerin ve diğer flash bellek cihazlarının fiyatlarında önemli bir düşüş beklenmiyor. Tüketiciler için bu haber, şu an için satın alımlar konusunda temkinli olunması gerektiği anlamına geliyor.

Üretim kapasitelerinin artışı ve pazar durumu

Pazardaki durumun düzelmesinin ana nedeni olarak Samsung, SK Hynix ve Micron gibi dev şirketlerin silikon plaka üretimini genişletmesi gösteriliyor. Teknolojik süreçlerin modernizasyonu ve yeni fabrikaların devreye girmesiyle 2027 yılına gelindiğinde arz hacmi nihayet talep seviyesine ulaşacak. iXBT.com'a göre, bu süreçte tüketici talebinin düşük olması da kendine has bir rol oynuyor.

Yüksek fiyatlar nedeniyle birçok kullanıcı cihazlarını yenileme planlarını erteliyor. İnsanlar mevcut bellek cihazlarını kullanmaya devam ettiği için pazardaki baskı biraz azaldı. Ancak NAND segmentindeki olumlu beklentiler, DRAM (RAM) pazarı için geçerli değil.

DRAM pazarındaki endişe verici tahminler

RAM segmentinde durumun çok daha ağır olacağı tahmin ediliyor. ADATA yönetim kurulu başkanı, DRAM kıtlığının tüm bir on yıl boyunca devam edebileceği konusunda uyardı. Bunun ana nedeni olarak yapay zeka (AI) altyapısına olan talebin hızla artması gösteriliyor. ChatGPT ve diğer büyük dil modelleri, devasa miktarda RAM gerektiriyor.

SK Hynix yönetimi de bu görüşe katılarak, RAM krizinin 2030'a kadar süreceğini tahmin ediyor. Bu, bilgisayarlar, sunucular ve akıllı telefonlar için gerekli olan RAM modüllerinin uzun süre pahalı ve kıt kalabileceği anlamına geliyor.

Bu eğilimler Özbekistan pazarı için de doğrudan etkili olacak. Gelecekte SSD cihazlarının fiyatı düşebilecek olsa da, yüksek RAM kapasitesine sahip dizüstü bilgisayarların ve sunucu sistemlerinin fiyatları yüksek kalmaya devam edecek. Teknolojik güncellemeler planlayan yerel şirketlerin ve kullanıcıların bu küresel tahminleri dikkate almaları tavsiye edilir.

TrendForceSamsungMicronSK HynixTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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