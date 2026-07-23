Herkesin reddettiği dövüşü kabul etti: Guskov, Ankalaev'i nasıl değerlendirdi?

Özbekistanlı UFC dövüşçüsü Bogdan Guskov, UFC Fight Night 282 turniresi öncesinde Magomed Ankalaevile yapacağı yaklaşan müsabaka hakkında açık konuştu. Rakibini sıkletin en tehlikeli dövüşçülerinden biri olarak nitelendirdi ve birçok kişinin neden bu karşılaşmadan kaçındığını açıkladı.

Guskov, Ankalaev'in eski şampiyon olması veya şu an kemere sahip olmamasının planlarını değiştirmediğini vurguladı. Onun için bu dövüş, kariyerindeki sıradan bir maç değil, üst düzey bir sınav.

«Ankalaev tehlikeli bir rakip»

Basın toplantısında Guskov, rakibinin gücünü hafife almadığını açıkça belirtti.

«Ankalaev tehlikeli bir rakip. Şu an şampiyon olmayabilir ama bir numaralı aday. Bu benim için yeni bir sınav» dedi Özbekistanlı dövüşçü.

Ona göre Ankalaev'in mevcut statüsü, dövüş hazırlık planını etkilemiyor. Guskov, her halükarda rakibini üst düzey ve ciddi bir test olarak görüyor.

Diğer dövüşçüler teklifi neden reddetti?

Guskov, dövüş öncesi en çok tartışılan sorulardan birine de yanıt verdi: Neden birçok dövüşçü Ankalaev ile oktagona çıkmak istemedi?

«Ankalaev ile dövüşü neden herkes reddediyor? Çünkü o bir numaralı aday» dedi.

Sıralamada üstte yer alan, büyük tecrübeye ve tehlikeli bir stile sahip bir rakibe karşı kısa sürede dövüş kabul etmenin büyük bir risk olduğunu belirtti.

Böyle bir karşılaşmada mağlubiyet, dövüşçünün gelecek planlarını ve sıralamadaki yerini etkileyebilir. Guskov ise bu riske rağmen fırsatı kabul etti.

Guskov rakibinin gücünü kabul etti

Özbekistanlı sporcu, Ankalaev'in kendisinin altındaki neredeyse tüm dövüşçülerden daha güçlü olduğunu düşündüğünü söyledi.

«Gerçek şu ki, Magomed kendisinin altındaki neredeyse herkesten daha güçlü. Sıkletimizdeki en tehlikeli adamlardan biri» dedi Guskov.

Bu açıklama, dövüş öncesi rakibe saygı göstergesi olmasının yanı sıra, Guskov'un önündeki büyük görevi de gözler önüne seriyor.

Dövüş hakkında Bilgi Turnuva UFC Fight Night 282 Eşleşme Bogdan Guskov — Magomed Ankalaev Tarih 25 Temmuz Ankalaev statüsü Bir numaralı aday Guskov'un değerlendirmesi Sıkletin en tehlikeli dövüşçülerinden biri

«Eski şampiyon» statüsü planı değiştirmiyor

Guskov, Ankalaev'in önceki statüsüne aşırı odaklanmadığını belirtti.

Sözlerine göre, rakibin eski şampiyon olması veya şu an kemer sahibi olmaması dövüş taktiğini etkilemiyor. Temel görev, Ankalaev'in güçlü yönlerine hazır olmak ve oktagonda yeteneklerini tam sergilemek.

Bu yaklaşım, Guskov'un karşılaşmaya büyük isimden korkarak değil, profesyonel bir sınav olarak baktığını gösteriyor.

25 Temmuz'da büyük fırsat

Bogdan Guskov için bu dövüş, kariyerinin en önemli maçlarından biri olabilir. Bir numaralı adaya karşı alınacak bir zafer, onun hafif ağır sıklet sıralamasındaki yerini ciddi şekilde yükseltecektir.

Ankalaev ise yerini korumak ve şampiyonluk maçına bir adım daha yaklaşmak için oktagona çıkacak. Bu yüzden 25 Temmuz'daki karşılaşmada her iki sporcu için de büyük riskler söz konusu.

Sizce Guskov, herkesin reddettiği bu dövüşte bir sansasyon yaratabilir mi? Yorumlarınızı paylaşın ve makaleyi UFC hayranlarına gönderin.