Arsenal, William Saliba'nın sakatlığı nedeniyle John Stones ve Ezri Konsa seçeneklerini değerlendiriyor

·42·Spor
Arsenal, William Saliba'nın sakatlığı nedeniyle John Stones ve Ezri Konsa seçeneklerini değerlendiriyor

Londra ekibi Arsenal, savunma hattındaki ciddi eksiklik nedeniyle transfer piyasasında harekete geçmek zorunda kalıyor. Takımın kilit savunmacısı William Saliba, Fransa milli takımıyla Dünya Kupası sırasında yaşadığı bel sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu durum Mikel Arteta'nın planlarını tamamen değiştirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

25 yaşındaki Saliba, Fransa'nın İspanya'ya karşı oynadığı yarı final maçında ciddi şekilde sakatlanmıştı. Fransız oyuncu takım savunmasının vazgeçilmez bir parçası haline geldiği için, sahalardan uzak kalması "Topçular" için büyük bir darbe oldu. Goal.com'un haberine göre kulüp yönetimi, Saliba'nın yokluğunun takımın şampiyonluk yarışındaki şansını olumsuz etkilemesinden endişe ediyor.

John Stones: Serbest oyuncu ve tecrübeli aday

Mikel Arteta, yaşanan krizi çözmek için Manchester City ile sözleşmesi sona eren John Stones'u gündemine aldı. 32 yaşındaki tecrübeli savunmacı şu anda serbest oyuncu statüsünde ve sahip olduğu zengin tecrübe Arsenal için oldukça faydalı olabilir. Stones, kariyeri boyunca 6 kez Premier League şampiyonluğu dahil olmak üzere toplam 19 kupa kazandı.

Arteta ile Stones arasındaki ilişki de bu transferde önemli bir rol oynayabilir. İspanyol teknik adam, Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptığı dönemde Stones ile yakından çalışmıştı. Ancak bu transferin kolay gerçekleşmeyeceği kesin. Sky Sports'a göre, bir diğer Londra kulübü Chelsea de tecrübeli savunmacıya ciddi ilgi gösteriyor.

Alternatif seçenek: Ezri Konsa

John Stones ile anlaşma sağlanamaması durumunda Arsenal, rotasını Aston Villa savunmacısı Ezri Konsa'ya çevirecek. 28 yaşındaki futbolcu, son yıllarda gösterdiği istikrarlı performansla İngiltere milli takımının kilit oyuncularından biri haline geldi. Konsa'nın Dünya Kupası'ndaki 8 maçın tamamında forma giymesi, üst düzey kalitesinin bir göstergesi.

Ezri Konsa'nın çok yönlülüğü Mikel Arteta'nın ilgisini çekiyor. Sadece stoperde değil, sağ bekte de güven verici bir performans sergileyebiliyor. Bu özellik, taktiksel dizilişleri sık sık değiştiren Arsenal teknik direktörü için oldukça değerli. Kulüp yetkilileri şu anda her iki seçenek için de görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

Saliba'nın sakatlığı Arsenal için beklenmedik bir sınav oldu. Takım, ocak ayı transfer döneminin açılmasını beklemeden savunma hattını güçlendirmek için önlemler alıyor. Zira Premier League ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yoğun rekabet, kadroda derin rotasyon ve kaliteli yedek oyuncular bulunmasını gerektiriyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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