Meta, yeni yapay zeka reklamında beklenmedik bir hataya imza attı

·35·Teknoloji
Meta, yeni yapay zeka reklamında beklenmedik bir hataya imza attı

Dünyanın teknoloji devlerinden biri olan Meta, yapay zeka (AI) geleceğine odaklanan yeni bir reklam filmi yayınladı. Söz konusu video kampanyası, AI hakkındaki korkuları dağıtmayı ve insanlık için parlak bir gelecek vaat etmeyi amaçlasa da, kullanılan müzik sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Sorun şu ki, iyimser görüntüler eşliğinde insanlığın yok oluşunu anlatan bir şarkı çalıyor. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

Reklam filmi, yapay zekanın işleri ele geçireceği ve küresel krize yol açacağı yönündeki korkutucu manşetlerin yer aldığı siyah-beyaz görüntülerle başlıyor. Ardından görüntüler renkleniyor ve ekranda mutlu insanlar, doğada dinlenen gençler ve birbirine sarılan arkadaşlar beliriyor. Dış ses ise: “Bize iyimserler veya hayalperestler deyin, ancak biz insanlara inanıyoruz. Gelecek herkes için” diyor.

Bowie'nin müziği ve yanlış anlaşılma

The Verge'ün dikkat çektiği üzere Meta, bu “parlak gelecek” reklamı için efsanevi sanatçı David Bowie'nin “Five Years” şarkısını soundtrack olarak seçti. İlk bakışta ilham verici ve coşkulu gibi duyulan bu parçanın asıl anlamı, reklamın fikriyle tamamen çelişiyor. Şarkı sözleri, beş yıl sonra Dünya'da yaşamın sona ereceğini ve insanlığın toplu halde yok olacağını anlatıyor.

Şarkının özellikle “insanlar” kelimesinin sıkça tekrarlandığı bölümü reklam için seçilmiş. Ancak sözlerin bağlamına bakıldığında, bir haber spikerinin Dünya'nın ölmekte olduğunu ağlayarak anlattığı ve insanların panik içinde olduğu tasvir ediliyor. Meta pazarlama ekibi, şarkının genel havasına kapılıp içeriğine yeterince dikkat etmemiş gibi görünüyor.

Bu durum teknoloji dünyasında ironik bir olay olarak karşılanıyor. Meta, yapay zekayı geliştirmek için yüz milyarlarca dolar yatırım yaparken, insanlığın sonunu anlatan bir şarkı kullanması birçok kullanıcı tarafından “kara mizah” olarak değerlendirildi.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu tür durumlar yabancı değil. Uluslararası markalar ürünlerini tanıtırken genellikle yerel kültürü veya seçilen müziğin derin anlamını göz ardı edip sadece dış çekiciliğe odaklanıyorlar. Meta örneğinde ise bu hata, küresel ölçekte alay ve eleştirilere neden oldu.

Meta yetkilileri, müzik seçimiyle ilgili bu çelişkili duruma henüz resmi bir yanıt vermedi. Uzmanlara göre, yapay zeka gibi hassas konularda reklam kampanyaları oluştururken her detaya, özellikle de soundtrack seçimlerine son derece dikkatli yaklaşılması gerekiyor.

MetaYapay ZekaDavid BowieReklamTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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