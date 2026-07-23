Amazon Prime Video platformasına artık oyunlar da eklendi

·36·Teknoloji
Amazon Prime Video platformasına artık oyunlar da eklendi

Amazon, Prime Video yayın platformasını daha da genişletmek amacıyla Luna bulut oyun hizmetini entegre ettiğini duyurdu. Artık kullanıcılar, film ve dizilerin yanı sıra doğrudan uygulama üzerinden çeşitli türlerde oyunlar oynayabilecekler. Bu adım, Amazon'un platformunu her türlü eğlence içeriğini barındıran tek bir merkez haline getirme yolundaki önemli bir stratejik hamledir. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor.

Yeni özellik kapsamında kullanıcılar için “Hogwarts Legacy”, “EA Sports FC 26” ve “Indiana Jones and the Great Circle” gibi popüler projeler erişilebilir olacak. Ayrıca kütüphanede “Clue” ve “Taboo” gibi klasik oyunlar da yer alıyor. Şimdilik bu hizmet ABD ve Birleşik Krallık'taki Fire TV cihaz sahipleri için başlatıldı, ancak şirket yakında diğer bölgeleri ve cihazları da kapsama alanına almayı planlıyor.

Yayın ve oyun entegrasyonu

Amazon, bu stratejiyi uygularken Netflix'in deneyiminden ilham alıyor. Bilindiği üzere Netflix, birkaç yıldır platformunda oyun bölümünü geliştiriyor. Ancak Amazon'un avantajı, halihazırda Luna adında bağımsız bir bulut oyun servisine sahip olmasıdır. Daha önce bu hizmeti kullanmak için ayrı bir uygulama gerekirken, artık Prime üyeleri Prime Video arayüzündeki özel “Games” bölümü aracılığıyla oyunlara geçiş yapabiliyor.

Oyun kütüphanesi sadece üçüncü taraf stüdyoların ürünlerini değil, aynı zamanda Amazon'un kendi oyun bölümü tarafından geliştirilen “Courtroom Chaos” ve “Masters of the Universe: Legends Unite” gibi özel projeleri de içeriyor. Şirket yetkililerine göre, oyun listesi her ay yeni isimlerle zenginleştirilecek.

Pahalı konsollar olmadan oyun dünyası

Amazon'un temel amacı, oyun oynama sürecini maksimum düzeyde basitleştirmek ve herkes için erişilebilir kılmaktır. Luna bulut teknolojisi sayesinde kullanıcıların pahalı oyun konsollarına veya yüksek donanımlı kişisel bilgisayarlara (PC) ihtiyacı kalmayacak. Oyunlar, tıpkı video izlemek gibi kolay ve hızlı bir şekilde yükleniyor.

Amazon Oyun Bölümü Genel Müdürü Jeff Gattis, birçok insan için kaliteli oyunları bulmanın ve yüklemenin karmaşık bir süreç olmaya devam ettiğini belirtiyor. Gattis, “Luna'yı Prime Video içine entegre ederek, kullanıcılara oyunları doğal bir şekilde keşfetme imkanı sunuyoruz. Bir oyun hoşlarına giderse, sadece bir düğmeye basmaları yeterli ve süreç başlıyor. Bu, aramaya daha az zaman harcayıp oyundan daha fazla keyif almak demektir” diyor.

Kullanıcılar oyunları kontrol etmek için özel kontrolcülerden veya akıllı telefonlarından yararlanabilirler. Özbekistanlı kullanıcılar için bu hizmet şimdilik sınırlı olsa da, küresel teknoloji devinin bu adımının gelecekte dünya genelinde dijital eğlence sektörünü tamamen değiştirmesi bekleniyor. Amazon, önümüzdeki aylarda hizmet kapsamını diğer ülkelerde de genişletme sözü verdi.

AmazonPrime VideoLunaBulut OyunTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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