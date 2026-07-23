Edtech dünyasında yenilik: Imagi girişimi öğrencilere AI ile kod yazmayı öğretiyor

Eğitim teknolojileri (Edtech) alanında faaliyet gösteren Imagi girişimi, öğrencilere yapay zeka destekli programlama öğretme projesini genişletmek için 4,5 milyon dolar yatırım aldı. Bu proje, okul öğrencilerine sadece geleneksel kod yazmayı değil, aynı zamanda modern “vibe coding” tarzını da benimsetmeyi amaçlıyor. TechCrunch'ın haberine göre, yatırım turuna Brighteye Ventures, Day One Capital ve ünlü sanatçı Will.i.am katıldı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

2018 yılında Dora Palfi ve Beatrice Ionascu tarafından kurulan Imagi, okul öğrencileri ve öğretmenleri için programlama ve bilgisayar okuryazarlığı üzerine eğitim programları ve araçları sunmaktadır. Geçen yıldan itibaren platform, odak noktasına yapay zeka okuryazarlığını da ekledi. Bu, öğrencilerin teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlıyor.

Şirketin en önemli yeniliklerinden biri, Lovable platformu ile iş birliği içinde geliştirilen araçtır. Bu araç, öğretmenlere ders planları oluşturmada yardımcı olurken, öğrencilerin güvenli bir ortamda “vibe code” (doğal dilde komutlarla program oluşturma) yapmalarına olanak tanır. OpenAI'ın bu projeyi desteklemek için 1 milyon dolarlık kredi ayırması, okulların Imagi x Lovable aracını ücretsiz kullanabilmesini sağlıyor.

Güvenli eğitim ve pratik sonuçlar

Dora Palfi, yapay zekayı okul sistemine entegre ederken güvenlik konusunun en öncelikli mesele olduğunu vurguluyor. Platformdaki her sorgu ve yanıt özel bir filtreden geçirilerek öğrencilere ulaşmadan önce denetleniyor. Ayrıca proje; COPPA, FERPA ve Avrupa Birliği'nin GDPR gibi veri gizliliği kurallarına tam uyum sağlıyor; yani öğrencilerin kişisel verileri saklanmıyor ve AI modellerini eğitmek için kullanılmıyor.

Şu ana kadar bu iş birliği kapsamında bir dizi ilginç proje hayata geçirildi:

Bir öğretmen, kendi ders programını sınıftaki 15 farklı dilde konuşan öğrenciler için çeviren bir uygulama geliştirdi;

Bir öğrenci, kendi çim biçme işini tanıtan ve çevrim içi sipariş almayı sağlayan bir web sitesini bağımsız olarak kurdu;

Dijital gardırop uygulaması gibi yaratıcı projeler başarıyla hayata geçirildi.

Imagi yönetimi, yapay zekayı yasaklamak yerine onu doğru kullanmayı öğretmek gerektiğine inanıyor. Çocukların büyük bir kısmının zaten yapay zekayı kullandığı bir dönemde, okulların görevi onları pasif tüketiciden aktif üreticiye dönüştürmektir. Bu, özellikle gelecekteki iş gücü piyasasında öğrencilerin rekabetçi olabilmeleri için büyük önem taşıyor.

Bugün Imagi platformu, dünya genelinde 140 ülkede 700 binden fazla öğrenciye ulaşıyor. Yeni alınan yatırım, platformu daha da genişletmek, yeni özellikler eklemek ve gelecek ay yeni bir ürünü piyasaya sürmek için kullanılacak. Dijital eğitime ilginin arttığı ülkeler için bu tür uluslararası deneyimler, yapay zekanın okul müfredatına güvenli entegrasyonu konusunda örnek teşkil edebilir.