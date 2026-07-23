Yapay zeka tarihinde yeni bir sayfa: dots-note-3.0 matematik olimpiyatlarında rekor kırdı

Çinli RedNote şirketi tarafından geliştirilen dots-note-3.0 yapay zeka modeli, Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda (IMO) eşi benzeri görülmemiş bir sonuca imza attı. Söz konusu model, yarışma tarihinde ilk kez 6 karmaşık problemin tamamını hatasız çözerek 42 üzerinden 42 tam puan almayı başardı. Bu gösterge, yapay zeka sistemlerinin mantıksal muhakeme ve matematiksel kanıtlama yeteneklerinin yeni bir aşamaya ulaştığını kanıtlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şanghay'da sona eren prestijli olimpiyat 1959 yılından beri düzenlenmekte olup okul öğrencileri için dünyanın en zorlu entelektüel yarışması olarak kabul edilmektedir. Yapay zeka için IMO problemleri özel bir sınavdır, çünkü burada sadece doğru cevabı bulmak yeterli değildir. Sistemin mantıksal hatalar, atlanmış adımlar ve temelsiz iddialar olmaksızın eksiksiz bir matematiksel kanıt sunması şarttır.

Teknolojik üstünlük ve rekabet

ixbt.com verilerine göre, dots-note-3.0 şu anda beta test sürecinden geçmektedir. İlginç olan ise, dots3 ailesindeki en kompakt model olmasıdır. Bu seriye farklı hesaplama kaynakları ve senaryolar için tasarlanmış jazz ve aria gibi daha büyük versiyonlar da dahildir. Küçük boyutlu modelin bu denli yüksek sonuç göstermesi, algoritmaların optimizasyonu ile açıklanmaktadır.

Şu ana kadar yapay zeka dünyasında matematik alanındaki en iyi sonuçlar Google DeepMind ve OpenAI şirketlerine aitti. 2025 olimpiyatları sırasında bu devlerin modelleri 42 üzerinden 35 puan toplayarak altın madalya seviyesine ulaşmıştı. Ancak RedNote ürünü, tek bir puan bile kaybetmeden tüm görevleri yerine getiren ilk sistem olarak tarihe geçti.

Özbek genç matematikçiler de uluslararası arenada IMO gibi prestijli yarışmalara düzenli olarak katılmaktadır. Yapay zekanın bu sonuçları, gelecekte yerel eğitim sisteminde karmaşık problemlerin açıklanması ve çözülmesinde yardımcı bir araç olarak kullanılma imkanlarını ortaya koymaktadır. Bu tür teknolojilerin matematiksel araştırmaların hızını artırması beklenmektedir.

Çinli mühendislerin elde ettiği bu başarı, yapay zekanın sadece metin oluşturma veya görsellerle çalışma konusunda değil, insanlığın en üstün entelektüel yeteneklerinden biri olan temel bilimlerde de rakipsiz olduğunu kanıtladı. Uzmanlar şimdi dots-note-3.0 modelinin genel kullanıma sunulmasını ve diğer alanlardaki potansiyelini bekliyor.