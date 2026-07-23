Alessandro Bastoni için mücadele: Real Madrid ve Mourinho'nun gözü İtalya'da

·49·Spor
Alessandro Bastoni için mücadele: Real Madrid ve Mourinho'nun gözü İtalya'da

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in savunma oyuncusu Alessandro Bastoni, transfer piyasasının en çok aranan isimlerinden biri haline geliyor. Oyuncunun menajeri Tullio Tinti tarafından yapılan son açıklamalar, başta Real Madrid olmak üzere Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ve José Mourinho yönetimindeki projeler için bir sinyal niteliği taşıyor. Savunma oyuncusu şu an için kulübüne sadık kalsa da, gelecekteki değişiklik ihtimali tamamen göz ardı edilmedi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

İtalyan Sky Sport kanalına verdiği röportajda Tinti, müşterisinin mevcut sözleşmesi ve planları hakkında konuştu. Tinti'ye göre Bastoni'nin Inter ile iki yıllık daha sözleşmesi bulunuyor ve kulübün renklerine gönülden bağlı. Ancak menajerin sözlerindeki "fakat" ifadesi dikkat çekti. Hem kulübü hem de futbolcuyu tatmin edecek bir teklif gelmesi durumunda görüşmelerin başlayabileceği kapısını açık bıraktı.

Transfer piyasasında stratejik oyun

İspanya'nın prestijli gazetesi AS, menajerin bu hamlesini "havuç ve sopa" taktiğine benzetti. Bir yandan oyuncunun sadakati vurgulanırken, diğer yandan transfer kapıları aralık bırakılıyor. Bu durum, Real Madrid gibi dev kulüpler için uygun bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Henüz resmi görüşmeler başlamamış olsa da, Bastoni Madrid ekibinin ilgi alanında kalmaya devam ediyor.

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, savunma hattını güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak görüyor. Bastoni, Portekizli çalıştırıcının listesindeki ana isimlerden biri. Mourinho, İtalyan savunmacının oyun tarzını ve oyun görüşünü oldukça beğeniyor. Ancak "Los Blancos"un yeni transferler yapmadan önce kadro dengesini koruması ve bazı oyuncuları elden çıkarması gerekiyor.

Şu anda Real Madrid kadrosunda stoper pozisyonu için rekabet oldukça yüksek. Takımda yeni transfer Konate, genç yetenek Dean Huijsen, tecrübeli Antonio Rüdiger'in yanı sıra Asencio ve Militao gibi isimler bulunuyor. Buna rağmen Mourinho, savunma ve orta sahayı daha da güçlendirmek istiyor. Bastoni'nin gelişi, takım savunmasına yeni bir soluk ve taktiksel esneklik kazandırabilir.

Inter için Alessandro Bastoni'yi bırakmak kolay bir karar olmayacak. Savunmacı, takımın oyun sisteminde kilit bir rol oynuyor ve taraftarların sevgilisi konumunda. Ancak finansal çıkarlar ve futbolcunun yeni meydan okumalara olan arzusu, transfer dönemi kapanana kadar durumu değiştirebilir. Şu an için tüm taraflar bekle-gör pozisyonunu koruyor.

Alessandro BastoniReal MadridInterTransferlerJosé Mourinho
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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