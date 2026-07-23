Karim Adeyemi Barcelona'ya katıldı: Lionel Messi ve Lamine Yamal hakkında düşünceler

·33·Spor
Karim Adeyemi Barcelona'ya katıldı: Lionel Messi ve Lamine Yamal hakkında düşünceler

Katalan kulübü Barcelona, yaz transfer dönemindeki bir başka sansasyonel transfere imza attı. Alman yetenekli forvet Karim Adeyemi resmen "Blaugrana"nın bir parçası oldu. Borussia Dortmund'dan gelen 24 yaşındaki futbolcu, kulüple 2031 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Bu transfer, Hansi Flick projesinin Anthony Gordon'dan sonraki ikinci büyük hamlesi oldu. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Perşembe günü düzenlenen resmi tanıtım töreninde Adeyemi, yeni takımındaki hedeflerini ve hayallerini paylaştı. Futbolcu, Barcelona'yı tercih etmesinde teknik direktör Hansi Flick ile olan geçmiş iş birliğinin ve kulübün dünya çapındaki itibarının büyük etkisi olduğunu vurguladı. Goal.com'un haberine göre forvet, Ciutat Esportiva tesislerinde takım arkadaşlarıyla çoktan tanıştı.

Şampiyonlar Ligi – ana hedef

Adeyemi, röportajında Barcelona gibi büyük bir kulüpte baskının yüksek olacağını kabul etti. Alman forvet, "Dünyanın en iyi kulübüne geldim ve hem teknik direktöre hem de taraftarlara Barcelona seviyesinde bir oyuncu olduğumu kanıtlamak istiyorum" dedi. Ona göre kulübün ana hedefi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve transferinin arkasındaki temel motivasyon da bu.

İlginç bir şekilde Karim Adeyemi, geçen sezonki performansından tam anlamıyla memnun olmadığını gizlemedi. Borussia Dortmund formasıyla 39 maçta 10 gol ve 6 asist kaydeden futbolcu, Barcelona gibi dev bir kulübün ilgisinin kendisi için sürpriz olduğunu belirtti. Ancak Hansi Flick'in ona olan güveni, transferin başarıyla sonuçlanmasını sağladı.

Lamine Yamal ve Lionel Messi kıyaslaması

Yeni transfer, takımın genç yıldızı Lamine Yamal hakkında da samimi düşüncelerini dile getirdi. Medyada sıkça karşılaşılan Yamal ve Lionel Messi kıyaslamalarına değinen Adeyemi şu ifadeleri kullandı: "Lamine'nin Messi seviyesine ulaşmasının çok zor olduğunu söylersem sanırım bana darılmaz. Messi, bambaşka bir zirve."

Buna rağmen Adeyemi, 19 yaşındaki takım arkadaşının yeteneğine yüksek puan verdi. Ona göre Lamine Yamal kendi yolunda ilerlemeye devam ederse, gelecekte "Ballon d'Or" kazanması işten bile değil. Geçen sezon İspanya milli takımıyla dünya şampiyonu olan ve Barcelona formasıyla 24 gol atan Yamal ile sahada uyum yakalamak, Adeyemi için öncelikli bir görev.

Adeyemi, çocukluk idolleri olarak Lionel Messi ve Ronaldinho'yu gösterdi. Artık idollerinin top koşturduğu stadyumda yeni zaferler kazanmaya hazır. Barcelona taraftarları, bu iki hızlı forvet olan Adeyemi ve Yamal ikilisinin takımın hücum potansiyelini yeni bir seviyeye taşımasını bekliyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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