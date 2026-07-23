Tesla Robotaxi projesi beklenmedik bir düşüşle karşı karşıya: Elon Musk'ın planları tehlikede mi?

Elektrikli araç pazarının lideri Tesla'nın, gelecekteki ana stratejik odağı olarak gördüğü Robotaxi ağında beklenmedik bir düşüş gözlemlendi. Şirket tarafından yayınlanan son raporlara göre, ücretli müşterilere hizmet veren otonom taksilerin bu yılın ikinci çeyreğinde kat ettiği mesafe, ilk çeyreğe kıyasla önemli ölçüde azaldı. Bu durum, Elon Musk'ın otonom sürüş teknolojileriyle büyük karlar elde etme vaatleriyle çelişiyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Rakamlara bakacak olursak, ilk çeyrekte Model Y SUV'lerinden oluşan Robotaxi filosu, ücretli siparişler kapsamında yaklaşık 1,1 milyon mil yol kat etmişti. Ancak ikinci çeyrek sonuçlarına göre bu rakam 700 bin mile düştü, yani yaklaşık yüzde 36'lık bir düşüş söz konusu. Oysa Tesla, bu hizmeti Texas ve Florida eyaletlerindeki altı şehirde genişlettiğini duyurmuştu.

Teknik zorluklar ve Cybercab projesi

Tesla CEO'su Elon Musk, çeyreklik sonuçlar üzerine düzenlenen konferansta Robotaxi hizmetinin yavaş büyüdüğünü kabul etti. Musk'a göre şirket, özel olarak tasarlanmış iki koltuklu Cybercab modeli için gerekli sürüş verilerini toplamalı. Mevcut milyonlarca Model 3 ve Model Y aracından elde edilen veriler, yeni şasi ve platform için yeterli olmayabilir.

Bu nedenle Tesla mühendisleri şu anda direksiyon ve pedallarla donatılmış özel Cybercab prototipleriyle testler yürütüyor. Musk, bu yeni platform tam olarak kalibre edilmeden Robotaxi filosunu kitlesel olarak büyütmenin imkansız olduğunu belirtti. Bu durum, şirketin yıllardır savunduğu "mevcut araçlardan toplanan veriler otonom taksi için yeterli" iddiasına gölge düşürüyor.

Finansal kayıplar ve piyasa tepkisi

Robotaxi verilerindeki düşüş, Tesla'nın ana işindeki gelirlerin azalmasıyla aynı zamana denk geldi. Şirketin finansal sonuçları Wall Street analistlerinin beklentilerinin altında kaldı. Bunun sonucunda Perşembe günkü işlemlerde Tesla hisseleri yüzde 13'ten fazla değer kaybetti. Yatırımcılar, şirketin otonom sürüş teknolojisine aşırı yatırım yapmasından ve beklenen sonuçların gecikmesinden endişeli.

Şirket yönetimi yavaşlamayı güvenlik önlemleriyle açıkladı. Elon Musk, "Robotaxi konusundaki hedeflerimiz çok büyük ancak herhangi bir kazayı veya insanlara zarar gelmesini önlemek için tedbirli olmalıyız" dedi. Buna rağmen, San Francisco gibi bölgelerde Tesla araçları henüz tam otonom sürüş için gerekli izinlere sahip değil ve güvenlik sürücüsü gözetiminde hareket ediyor.

Özetle, Tesla geleceğini tamamen otonom ulaşıma bağlamak istese de, gerçek rakamlar ve teknik engeller bu yolun daha uzun olduğunu gösteriyor. Bu teknolojilerin gelişmekte olan pazarlara girişi, Tesla'nın ABD'deki başarılı deneyimine doğrudan bağlı kalmaya devam ediyor.